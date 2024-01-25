Уночі РФ атакувала Україну 14 дронами та п’ятьма ракетами С-300 – Повітряні сили

Уночі проти 25 січня російські війська завдали удару по Україні 14 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 та п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300.

Про це вранці повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Дронова атака

Ворожі дрони російські війська запускали з двох напрямків – із району Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, та з мису Чауда, що в поки що окупованому Криму.

Зараз дивляться

Для відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Зрештою сили протиповітряної оборони знищили 11 дронів-камікадзе: 10 – на Одещині та один – на Миколаївщині.

Ракетна атака

Завдавали вночі проти 25 січня росіяни й ракетних ударів.

Відомо, що чотири зенітні керовані ракети С-300 росіяни випустили з Бєлгородської області в напрямку Харкова.

Ще однією такою ракетою окупанти атакували з поки що захопленої Донеччини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 701-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: КОС ЗСУ

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