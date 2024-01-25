Уночі РФ атакувала Україну 14 дронами та п’ятьма ракетами С-300 – Повітряні сили
Уночі проти 25 січня російські війська завдали удару по Україні 14 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 та п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300.
Про це вранці повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Дронова атака
Ворожі дрони російські війська запускали з двох напрямків – із району Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, та з мису Чауда, що в поки що окупованому Криму.
Для відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Зрештою сили протиповітряної оборони знищили 11 дронів-камікадзе: 10 – на Одещині та один – на Миколаївщині.
Ракетна атака
Завдавали вночі проти 25 січня росіяни й ракетних ударів.
Відомо, що чотири зенітні керовані ракети С-300 росіяни випустили з Бєлгородської області в напрямку Харкова.
Ще однією такою ракетою окупанти атакували з поки що захопленої Донеччини.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 701-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: КОС ЗСУ