6 пострадавших, пожары и сотни выбитых окон: детали двух волн атак БпЛА на Одессу

В ночь на 25 января удар беспилотников типа Shahed-136/131 был сосредоточен по Одессе.

Юг Украины россияне атаковали двумя волнами.

Обновлено 25 января в 12:44. Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 дронов-камикадзе: 10 – в Одесской области и один – в Николаевской области.

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Однако, к сожалению, сбитые дроны по инерции долетали до жилых кварталов.

Во время обстрелов пострадали шесть человек.

Детали дроновой атаки на Одессу 24 января

В ходе обстрела зафиксированы разрушения в Хаджибейском и Приморском районах Одессы.

Хаджибейский район Одессы

Один из дронов, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку, спровоцировал пожар.

Повреждены несколько квартир.

К 11:00 25 января в горсовете насчитали повреждения в двух домах – в 21 квартире выбито 29 окон.

Одного человека с ожогами госпитализировали в больницу.

Приморский район Одессы

Один пораженный дрон, падая, пробил крышу двухэтажного жилого здания, разрушив около 40% кровли.

Второй беспилотник упал в этом же жилом квартале, рядом с поврежденным во время предыдущей атаки многоквартирным домом.

Еще один дрон приземлился у многоэтажки, не сдетонировав.

По подсчетам горсовета, в этом районе в 13 домах пострадали 156 квартир – там выбито 210 окон.

Также зафиксировано повреждение образовательного учреждения.

Дотла выгорел один из припаркованных во дворе автомобилей, еще несколько машин повреждены.

Четверо пострадавших после оказания помощи лечатся амбулаторно.

Известно, что одну из раненых спасатели деблокировали из-под завалов.

Пожар в промышленном районе Одессы

В ночь на 25 января россияне попали в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы.

Из-за большого количества легковоспламеняющихся веществ вспыхнул мощный пожар.

Проезжавшего рядом велосипедиста ударной волной сбросило на землю.

Мужчина получил ранения обломками разных предметов, разлетавшихся от взрыва.

После оказания медицинской помощи пострадавший лечится амбулаторно.

Что известно о дроновой атаке 24 января

14 ударных беспилотников россияне запускали из двух направлений – из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, и из мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму.

11 из них зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили в пределах Одесской и Николаевской областей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 701-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Олег Кипер, Одеса. Офіційно, Силы обороны Юга Украины, МВД Украины

Фото: Олег Кипер

Фото : Факти ICTV

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