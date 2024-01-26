Ракетный обстрел Харькова 23 января: количество жертв возросло до 11

В больнице скончалась 61-летняя женщина, получившая тяжелые ранения при обстреле Харькова 23 января.

Об этом 26 января сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Таким образом россияне во время ударов по Харькову 23 января убили уже 11 человек.

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Среди погибших также есть восьмилетняя девочка.

Ракетный обстрел Харькова 23 января

Ракетный обстрел Харькова 23 января стал одним из самых массированных, начиная с 2022 года.

В тот день россияне ударили по городу более 15 ракетами типа С-300, Х-22, Искандер.

Российские войска наносили ракетные удары по Харькову 23 января трижды – сначала в 04:00, а потом около 07:10 и 22:00.

Пострадали более 70 человек, 11 – погибли.

В больницах города – 24 человека. В частности, одна женщина – в тяжелом состоянии, один ребенок – в среднем.

Ракетный обстрел Харькова в 04:00 23 января

В четыре утра россияне нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова, повредив жилые дома, здание санаторной школы-интерната, а также газопровод.

Ранения получили 15-летний парень и 71-летняя женщина.

Ракетный обстрел Харькова в 07:10 23 января

В семь утра оккупанты атаковали Киевский и Салтовский районы Харькова, попав в жилые многоэтажки, учебное заведение и другую гражданскую инфраструктуру.

60 человек, среди них – шестеро детей, получили ранения.

Число погибших по истечении трех дней возросло до 11.

Удалось спасти 27 человек.

Ракетный обстрел Харькова в 22:00 23 января

Около 22:00 23 января россияне обстреляли Киевский и Холодногорский районы.

Обстрелом повреждены частные дома, здания учебного заведения, почтового предприятия и телекоммуникационной связи, магазины, автомобили.

Спасатели эвакуировали 16 человек, в том числе двоих детей. Девять человек пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 702-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

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