Ракетний обстріл Харкова 23 січня: кількість жертв зросла до 11

У лікарні померла 61-річна жінка, яка дістала важкі поранення під час обстрілу Харкова 23 січня.

Про це 26 січня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Таким чином росіяни під час ударів по Харкову 23 січня вбили вже 11 людей.

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Серед загиблих є також восьмирічна дівчинка.

Ракетний обстріл Харкова 23 січня

Ракетний обстріл Харкова 23 січня став одним з найбільш масованих, починаючи з 2022 року.

Того дня росіяни вгатили по місту понад 15 ракетами типу С-300, Х-22, Іскандер.

Російські війська завдавали ракетних ударів по Харкову 23 січня тричі – спершу о 04:00, а потім близько 07:10 та 22:00.

Постраждали понад 70 людей, 11 – загинули.

Наразі в лікарнях міста – 24 людини. Зокрема, одна жінка – у важкому стані, одна дитина – у середньому.

Ракетний обстріл Харкова о 04:00 23 січня

О четвертій ранку росіяни завдали ракетного удару по Київському району Харкова, пошкодивши житлові будинки, будівлю санаторної школи-інтернату, а також газопровід.

Поранення дістали 15-річний хлопець та 71-річна жінка.

Ракетний обстріл Харкова о 07:10 23 січня

О сьомій ранку окупанти атакували Київський та Салтівський райони Харкова, поціливши в житлові багатоповерхівки, навчальний заклад та іншу цивільну інфраструктуру.

60 осіб, серед них – шестеро дітей, дістали поранення.

Кількість загиблих за три дні зросла до 11.

Вдалось врятувати 27 людей.

Ракетний обстріл Харкова о 22:00 23 січня

Близько 22:00 23 січня росіяни обстріляли Київський та Холодногірський райони.

Обстрілом пошкоджені приватні будинки, будівлі навчального закладу, поштового підприємства та телекомунікаційного зв’язку, крамниці, автомобілі.

Рятувальники евакуювали 16 людей, зокрема двох дітей. Дев’ятеро осіб постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 702-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

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