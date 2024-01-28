На Сумщине армия РФ убила последнего жителя села Степок
Российские военные убили последнего жителя села Степок Сумского района Сумской области. Из-за вражеской атаки погиб последний житель населенного пункта — 60-летний мужчина.
Его гибель подтвердил его сын, местные власти и Служба безопасности.
Тело погибшего нашли 24 января. Местные власти сообщают, что оккупанты обстреляли село в прошлый уикенд или в понедельник, 22 января.
По словам Романа, сына погибшего, было прямое попадание вражеского снаряда в комнату, где был мужчина. Он сказал, что его отец был последним жителем села, другие люди эвакуировались. Мужчина выезжать не захотел.
СБУ сейчас проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Село Степок расположено недалеко от границы с Россией и рядом с гуманитарным переходом Покровка-Колотиловка.
Фото: Суспільне