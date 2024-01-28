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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На Сумщине армия РФ убила последнего жителя села Степок

На Сумщине армия РФ убила последнего жителя села Степок

Российские военные убили последнего жителя села Степок Сумского района Сумской области. Из-за вражеской атаки погиб последний житель населенного пункта — 60-летний мужчина.

Его гибель подтвердил его сын, местные власти и Служба безопасности.

Тело погибшего нашли 24 января. Местные власти сообщают, что оккупанты обстреляли село в прошлый уикенд или в понедельник, 22 января.

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По словам Романа, сына погибшего, было прямое попадание вражеского снаряда в комнату, где был мужчина. Он сказал, что его отец был последним жителем села, другие люди эвакуировались. Мужчина выезжать не захотел.

В селе Степок армия России убила последнего жителя

Фото: Суспільне

СБУ сейчас проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

село Степок на карті

Скриншот: Google Maps

Село Степок расположено недалеко от границы с Россией и рядом с гуманитарным переходом Покровка-Колотиловка.

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Фото: Суспільне

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Источник: Суспільне
Армия России, Война в Украине, Російська агресія, Сумская область
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