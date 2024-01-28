На Сумщине армия РФ убила последнего жителя села Степок

Российские военные убили последнего жителя села Степок Сумского района Сумской области. Из-за вражеской атаки погиб последний житель населенного пункта — 60-летний мужчина.

Его гибель подтвердил его сын, местные власти и Служба безопасности.

Тело погибшего нашли 24 января. Местные власти сообщают, что оккупанты обстреляли село в прошлый уикенд или в понедельник, 22 января.

Сейчас смотрят

По словам Романа, сына погибшего, было прямое попадание вражеского снаряда в комнату, где был мужчина. Он сказал, что его отец был последним жителем села, другие люди эвакуировались. Мужчина выезжать не захотел.

СБУ сейчас проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Село Степок расположено недалеко от границы с Россией и рядом с гуманитарным переходом Покровка-Колотиловка.

Фото: Суспільне

Источник : Суспільне

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.