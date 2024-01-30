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Юлия Захарченко, редактор ленты

ОВА о взрывах в Полтаве и Кременчуге: Вражеская атака, попаданий не зафиксировано

ОВА о взрывах в Полтаве и Кременчуге: Вражеская атака, попаданий не зафиксировано
Фото: Факти ICTV

Прогремела серия мощных взрывов в Полтаве и Кременчуге вечером 30 января. Это была очередная атака России, однако попаданий на территории Полтавской области не зафиксировано.

Взрывы в Полтаве и Кременчуге 30 января 2024

О серии взрывов в Полтаве и Кременчуге стало известно вечером 30 января. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где была объявлена воздушная тревога.

Позже жителей Кременчуга призвали перейти в укрытие, а затем предупредили о повторных пусках баллистического вооружения в сторону города.

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— Снова было громко в области. Очередная вражеская атака. По предварительной информации, попаданий на территории Полтавщины не зафиксировано, — отчитались в ОВА.

Telegram-каналы сообщают, что российские войска применили для обстрела Полтавской области ракеты Искандер-М из Белгорода.

Взрывы в Кременчуге и Полтаве 30 января 2024: что известно

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Война в Украине, Взрыв, Кременчуг, Полтава, Полтавская область, Ракетные удары России
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