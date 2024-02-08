Обстрел Николаева дронами 8 февраля: повреждено более 20 домов и спортивный комплекс

Ночью 8 февраля российские войска обстреляли Николаев дронами-камикадзе Shahed-136/131.

Обновлено в 09:48. Уточненную информацию о прилетах в Николаеве предоставили представители областной и городской власти, а также Сил обороны Юга Украины.

Что известно об обстреле Николаева дронами 8 февраля

Обстрел Николаева дронами 8 февраля начался после полуночи.

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Силы противовоздушной обороны уничтожили три запущенных россиянами Шахеда.

Однако избежать попаданий, к сожалению, не удалось – под удар попала гражданская инфраструктура.

Во время обстрела Николаева дронами 8 февраля произошло возгорание на территории промышленного предприятия и частного дома.

Подразделения областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пожар оперативно ликвидировали.

Кроме того, подверглись разрушениям многоквартирные дома и спортивно-оздоровительный комплекс.

По данным городского главы Александра Сенкевича, всего во время ночного обстрела Николаева дронами 8 февраля повреждены более 20 домов (частных и многоэтажных), а также офисные помещения.

Информация о пострадавших не поступала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 715-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Виталий Ким, Александр Сенкевич, Силы обороны Юга Украины

ото: Даниил Слиж

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