Обстрел Николаева дронами 8 февраля: повреждено более 20 домов и спортивный комплекс
Ночью 8 февраля российские войска обстреляли Николаев дронами-камикадзе Shahed-136/131.
Обновлено в 09:48. Уточненную информацию о прилетах в Николаеве предоставили представители областной и городской власти, а также Сил обороны Юга Украины.
Что известно об обстреле Николаева дронами 8 февраля
Обстрел Николаева дронами 8 февраля начался после полуночи.
Силы противовоздушной обороны уничтожили три запущенных россиянами Шахеда.
Однако избежать попаданий, к сожалению, не удалось – под удар попала гражданская инфраструктура.
Во время обстрела Николаева дронами 8 февраля произошло возгорание на территории промышленного предприятия и частного дома.
Подразделения областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пожар оперативно ликвидировали.
Кроме того, подверглись разрушениям многоквартирные дома и спортивно-оздоровительный комплекс.
По данным городского главы Александра Сенкевича, всего во время ночного обстрела Николаева дронами 8 февраля повреждены более 20 домов (частных и многоэтажных), а также офисные помещения.
Информация о пострадавших не поступала.
Полномасштабная война в Украине длится уже 715-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Виталий Ким, Александр Сенкевич, Силы обороны Юга Украины
ото: Даниил Слиж