Обстріл Миколаєва дронами 8 лютого: пошкоджено понад 20 будинків та спортивний комплекс
Уночі 8 лютого російські війська обстріляли Миколаїв дронами-камікадзе Shahed-136/131.
Оновлено о 09:48. Уточнену інформацію про прильоти в обласному центрі надали представники обласної та міської влади, а також Сил оборони Півдня України.
Що відомо про обстріл Миколаєва дронами 8 лютого
Обстріл Миколаєва дронами 8 лютого почався після опівночі.
Сили протиповітряної оборони знищили три запущені росіянами Шахеди.
Однак уникнути влучань, на жаль, не вдалось – під удар потрапила цивільна інфраструктура.
Під час обстрілу Миколаєва дронами 8 лютого сталося займання на території промислового підприємства та приватного будинку.
Підрозділи обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій пожежі оперативно ліквідували.
Крім того, пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та спортивно-оздоровчий комплекс.
За даними міського голови Олександра Сєнкевича, загалом під час нічного обстрілу Миколаєва дронами 8 лютого пошкоджень зазнали понад 20 будинків (приватних та багатоповерхових), а також офісні приміщення.
Інформація про постраждалих не надходила.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 715-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Віталій Кім, Олександр Сєнкевич, Сили оборони Півдня України
Фото: Даніїл Сліж