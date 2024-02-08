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Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Обстріл Миколаєва дронами 8 лютого: пошкоджено понад 20 будинків та спортивний комплекс

Обстріл Миколаєва 8 лютого 2024
Фото: Даніїл Сліж
Обстріл Миколаєва 8 лютого 2024
Фото: Даніїл Сліж
Обстріл Миколаєва 8 лютого 2024
Фото: Даніїл Сліж
Обстріл Миколаєва 8 лютого 2024
Фото: Даніїл Сліж
Обстріл Миколаєва 8 лютого 2024
Фото: Даніїл Сліж
Обстріл Миколаєва 8 лютого 2024
Фото: Даніїл Сліж
Обстріл Миколаєва 8 лютого 2024
Фото: Даніїл Сліж
Обстріл Миколаєва 8 лютого 2024
Фото: Даніїл Сліж
Обстріл Миколаєва 8 лютого 2024
Обстріл Миколаєва 8 лютого 2024
Обстріл Миколаєва 8 лютого 2024
Обстріл Миколаєва 8 лютого 2024
Обстріл Миколаєва 8 лютого 2024
Обстріл Миколаєва 8 лютого 2024
Обстріл Миколаєва 8 лютого 2024
Обстріл Миколаєва 8 лютого 2024

Уночі 8 лютого російські війська обстріляли Миколаїв дронами-камікадзе Shahed-136/131.

Оновлено о 09:48. Уточнену інформацію про прильоти в обласному центрі надали представники обласної та міської влади, а також Сил оборони Півдня України.

Що відомо про обстріл Миколаєва дронами 8 лютого

Обстріл Миколаєва дронами 8 лютого почався після опівночі.

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Сили протиповітряної оборони знищили три запущені росіянами Шахеди.

Однак уникнути влучань, на жаль, не вдалось – під удар потрапила цивільна інфраструктура.

Під час обстрілу Миколаєва дронами 8 лютого сталося займання на території промислового підприємства та приватного будинку.

Підрозділи обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій пожежі оперативно ліквідували.

Крім того, пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та спортивно-оздоровчий комплекс.

За даними міського голови Олександра Сєнкевича, загалом під час нічного обстрілу Миколаєва дронами 8 лютого пошкоджень зазнали понад 20 будинків (приватних та багатоповерхових), а також офісні приміщення.

Інформація про постраждалих не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 715-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Віталій Кім, Олександр Сєнкевич, Сили оборони Півдня України

Фото: Даніїл Сліж

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