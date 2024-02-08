Обстрел Селидово 8 февраля: один человек погиб, среди раненых – ребенок
Ночью 8 февраля армия РФ семь раз обстреливала Селидово Донецкой области.
Обновлено в 09:05. Уточненные данные сообщил руководитель областной военной администрации Вадим Филашкин.
Обстрел Селидово 8 февраля: погибший и раненые
По меньшей мере один человек погиб и семеро получили ранения при обстреле Селидово 8 февраля.
Среди раненых – семилетний ребенок.
Еще ночью в Селидовском городском совете сообщали, что под завалами одного из учебных заведений находится сторож.
Обстрел Селидово 8 февраля: что известно о разрушениях
За семь обстрелов Селидово 8 февраля в городе повреждено:
- семь многоэтажек,
- три частных дома,
- три учебных заведения,
- админздание,
- восемь автомобилей.
– Все это, – отмечает Вадим Филашкин, – только те последствия, о которых известно. Точные масштабы нанесенного ущерба устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 715-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Селидовский городской совет, Вадим Филашкин
Фото: Селидовский городской совет