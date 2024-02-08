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Обстрел Селидово 8 февраля: один человек погиб, среди раненых – ребенок

Обстріл Селидового 8 лютого 2024

Ночью 8 февраля армия РФ семь раз обстреливала Селидово Донецкой области.

Обновлено в 09:05. Уточненные данные сообщил руководитель областной военной администрации Вадим Филашкин.

Обстрел Селидово 8 февраля: погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб и семеро получили ранения при обстреле Селидово 8 февраля.

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Среди раненых – семилетний ребенок.

Еще ночью в Селидовском городском совете сообщали, что под завалами одного из учебных заведений находится сторож.

Обстрел Селидово 8 февраля: что известно о разрушениях

За семь обстрелов Селидово 8 февраля в городе повреждено:

  • семь многоэтажек,
  • три частных дома,
  • три учебных заведения,
  • админздание,
  • восемь автомобилей.

– Все это, – отмечает Вадим Филашкин, – только те последствия, о которых известно. Точные масштабы нанесенного ущерба устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 715-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Селидовский городской совет, Вадим Филашкин

Фото: Селидовский городской совет

Война в Украине, Донецкая область, обстріл, Російська агресія
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