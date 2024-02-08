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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Обстріл Селидового 8 лютого: одна людина загинула, серед поранених – дитина

Обстріл Селидового 8 лютого 2024

Уночі 8 лютого армія РФ сім разів обстрілювала Селидове Донецької області.

Оновлено о 09:05. Уточнені дані повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Обстріл Селидового 8 лютого: загиблий та поранені

Щонайменше одна людина загинула та семеро дістали поранення під час обстрілу Селидового 8 лютого.

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Серед поранених – семирічна дитина.

Ще вночі в Селидівській міській раді повідомляли, що під завалами одного із закладів освіти перебуває сторож.

Обстріл Селидового 8 лютого: що відомо про руйнування

За сім обстрілів Селидового 8 лютого в місті пошкоджено:

  • сім багатоповерхівок,
  • три приватні будинки,
  • три заклади освіти,
  • адмінбудівлю,
  • вісім автомобілів.

– Усе це, – наголошує Вадим Філашкін, – лише ті наслідки, про які наразі відомо. Точні масштаби завданої шкоди встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 715-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Селидівська міська радаВадим Філашкін

Фото: Селидівська міська рада

Війна в Україні, Донецька область, обстріл, Російська агресія
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