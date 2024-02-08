Обстріл Селидового 8 лютого: одна людина загинула, серед поранених – дитина
Уночі 8 лютого армія РФ сім разів обстрілювала Селидове Донецької області.
Оновлено о 09:05. Уточнені дані повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Обстріл Селидового 8 лютого: загиблий та поранені
Щонайменше одна людина загинула та семеро дістали поранення під час обстрілу Селидового 8 лютого.
Серед поранених – семирічна дитина.
Ще вночі в Селидівській міській раді повідомляли, що під завалами одного із закладів освіти перебуває сторож.
Обстріл Селидового 8 лютого: що відомо про руйнування
За сім обстрілів Селидового 8 лютого в місті пошкоджено:
- сім багатоповерхівок,
- три приватні будинки,
- три заклади освіти,
- адмінбудівлю,
- вісім автомобілів.
– Усе це, – наголошує Вадим Філашкін, – лише ті наслідки, про які наразі відомо. Точні масштаби завданої шкоди встановлюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 715-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Селидівська міська рада, Вадим Філашкін
Фото: Селидівська міська рада