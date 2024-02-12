Во время ракетного обстрела Селидово ранена женщина с двумя внуками
Ночью 12 февраля, около 00:30, российские войска атаковали Селидово и Михайловку Донецкой области ракетами С-300.
Ракетный обстрел Селидово и Михайловки — последствия
В Селидово в результате попадания трех ракет ранены 63-летняя женщина и двое ее внуков — 10 и 17 лет.
У пострадавших минно-взрывные травмы и забойные раны, они госпитализированы в больницу.
Также повреждены по меньшей мере 15 частных домов и линии электропередач.
Еще одна ракета С-300 ударила по Михайловке. Здесь повреждено админздание и три частных дома, но, к счастью, без жертв и пострадавших.
Донецкая областная прокуратура уже начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 719-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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