Во время ракетного обстрела Селидово ранена женщина с двумя внуками

Ночью 12 февраля, около 00:30, российские войска атаковали Селидово и Михайловку Донецкой области ракетами С-300.

Ракетный обстрел Селидово и Михайловки — последствия

В Селидово в результате попадания трех ракет ранены 63-летняя женщина и двое ее внуков — 10 и 17 лет.

У пострадавших минно-взрывные травмы и забойные раны, они госпитализированы в больницу.

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Также повреждены по меньшей мере 15 частных домов и линии электропередач.

Еще одна ракета С-300 ударила по Михайловке. Здесь повреждено админздание и три частных дома, но, к счастью, без жертв и пострадавших.

Донецкая областная прокуратура уже начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 719-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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