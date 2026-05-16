Президент России Владимир Путин 19–20 мая прибудет с официальным визитом в Пекин на переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

В Кремле сообщили, что в ходе переговоров стороны намерены обсудить состояние двусторонних отношений, а также перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Россией и Китаем.

Кроме того, лидеры должны обменяться мнениями по ключевым международным и региональным вопросам.

По итогам встречи ожидается подписание совместного заявления и ряда межправительственных и межведомственных документов.

Ранее сообщалось, что Путин прибудет в Китай с однодневным визитом 20 мая.

Визит Путина состоится вскоре после переговоров Си Цзиньпина с находившимся в Китае 13–14 мая президентом США Дональдом Трампом.

Спикер Кремля Дмитрий Писков сообщал, что подготовка к поездке уже завершена.

По данным Reuters, последний раз лидеры РФ и Китая встречались в Пекине в сентябре прошлого года.

Кроме того, отмечалось, что Китай впервые за короткое время принимает отдельные визиты лидеров США и России, что может свидетельствовать о стремлении Пекина сохранять баланс в отношениях с Вашингтоном и Москвой.

В то же время, поездка Владимира Путина за пределы РФ станет первой в 2026 году.

