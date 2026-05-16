Сегодня, 16 мая, в Украину были возвращены тела 528 погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

РФ передала тела погибших военных

Правоохранительные органы и представители экспертных учреждений проведут все необходимые мероприятия по идентификации репатриированных погибших.

Вернуть тела украинских военнослужащих удалось благодаря совместной работе представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сил безопасности.

Международный Комитет Красного Креста также содействовал проведению репатриационных мероприятий.

Перевозку тел погибших украинских военнослужащих обеспечивает личный состав Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что 15 мая Украина и Россия провели обмен пленными, благодаря чему удалось вернуть домой 205 наших военных. Это первый этап обмена в рамках программы 1000 на 1000. Среди освобожденных из плена — рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.

24 апреля Украина и Россия также провели обмен пленными. В тот день домой вернулись 193 украинских защитника.

Во время обмена 11 апреля россияне передали находившихся в плену украинцев с 2022 года. Этот обмен стал уже 72-м с начала полномасштабной войны. Среди освобожденных из плена — 25 украинских офицеров, ранее российская сторона отказывалась обменивать.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

