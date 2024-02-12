Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон
Биография
Боевой генерал: что известно об Александре Павлюке, возглавившем Сухопутные войска ВСУ
В Германии из-за национальности убили баскетболиста юношеской сборной Украины
Блокада границы с Польшей: фермеры высыпали украинское зерно на трассу
Срочно
Взрывы в Киеве 11 февраля: в КГВА сообщили подробности ночной атаки дронов
Происшествия Срочно
Срочно
Илья Нежигай, редактор ленты

Ракета в сторону области: в Кропивницком прогремели взрывы

вибух дим
Фото: Getty Images

В Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и корреспонденты Суспільного из города.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что в направлении Кировоградской области направляется вражеская ракета.

Сейчас смотрят

Представители власти города или области пока не комментировали информацию о взрывах.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 719-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, вибух у Кропивницькому, Кропивницкий
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Скандал с высыпанным на дорогу зерном на границе: что известно, реакции Украины и Польши
Ракета в сторону области: в Кропивницком прогремели взрывы
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Никто не говорит, что Starlink продают россиянам официально – Юсов ответил Маску
Ракета в сторону области: в Кропивницком прогремели взрывы
Убийство заместителя мэра Никополя: подозреваемый готовился к преступлению четыре месяца
Ракета в сторону области: в Кропивницком прогремели взрывы
На войну ради денег: РФ завербовала на фронт около 15 тыс. непальцев
непальці
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Крушат оккупанта на Запорожье: зрители ICTV собрали на 675 FPV-дронов
Ракета в сторону области: в Кропивницком прогремели взрывы
США будут поставлять Украине ПВО несмотря на дефицит финансирования | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Ракета в сторону области: в Кропивницком прогремели взрывы
Шольц встретится с Байденом! Будут говорить о… | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Ракета в сторону области: в Кропивницком прогремели взрывы
Украинских пленных не было на борту ИЛ-76 — Данилов | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Ракета в сторону области: в Кропивницком прогремели взрывы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь