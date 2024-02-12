Ракета в сторону области: в Кропивницком прогремели взрывы
В Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и корреспонденты Суспільного из города.
В Воздушных силах ВСУ предупредили, что в направлении Кировоградской области направляется вражеская ракета.
Представители власти города или области пока не комментировали информацию о взрывах.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 719-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.