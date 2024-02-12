Ракета в сторону области: в Кропивницком прогремели взрывы

В Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и корреспонденты Суспільного из города.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что в направлении Кировоградской области направляется вражеская ракета.

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Представители власти города или области пока не комментировали информацию о взрывах.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 719-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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