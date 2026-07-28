Певица Ирина Федишин и ее муж и продюсер Виталий Човник празднуют важную семейную дату — 20 лет со дня свадьбы.

По случаю фарфорового юбилея артистка поделилась чувственным постом в соцсетях и вспомнила историю их знакомства.

Ирина Федишин и Виталий Човник празднуют 20-летие брака

Певица рассказала, что их история любви началась еще тогда, когда ее будущий муж пришел на ее выступление как фанат.

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— Когда-то один парень пришел на мой концерт за автографом… А сегодня он мой муж. 20 лет назад мы сказали друг другу самое важное “Да”. Мне тогда было всего 19 лет. Кто-то говорил, что это рано. Но я ни дня об этом не пожалела, — поделилась исполнительница.

Ирина Федишин поблагодарила мужчину за поддержку в сложные моменты, любовь и общие достижения за два десятилетия.

— За эти 20 лет мы достигли самого ценного — это наши дети. А еще тысячи воспоминаний, радость, трудности, победы, слезы, объятия, дороги, мечты… И самое главное — мы всегда были вместе. Спасибо тебе, любимый, за то, что все эти годы ты рядом. За любовь, поддержку, заботу и веру в меня, даже тогда, когда было непросто. Я счастлива, что у меня такой любящий, надежный, заботливый мужчина. С годовщиной нас, Виталик. Люблю тебя. И с каждым годом еще сильнее, — трогательно написала певица.

Напомним, что Ирина Федишин и Виталий Човник воспитывают двух общих сыновей — Юрия и Олега. Муж певицы также является ее бессменным концертным директором и продюсером.

Фото: Ирина Федишин

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