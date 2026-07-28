Документ предоставляет президенту Дональду Трампу новые полномочия для введения пошлин против крупнейших покупателей российских энергоносителей и стран, помогающих Москве обходить ограничения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Новые санкции США против РФ: что предусматривает новый законопроект

Ожидается, что этот законопроект расширит санкции против Ирана и отдельно усилит давление на российский энергетический сектор.

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В частности, документ должен позволить президенту США применять пошлины к пяти крупнейшим покупателям российской сырой нефти и природного газа, а также к пяти государствам, которые помогают России обходить энергетические санкции.

Президент США Дональд Трамп уже выразил поддержку инициативе, которую ранее активно продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. Процедурное голосование по законопроекту запланировано на конец дня.

Как отмечают американские законодатели, у документа высокие шансы на одобрение Сенатом уже на этой неделе. В то же время он вступит в силу не раньше сентября, поскольку Палата представителей уже ушла на августовские каникулы.

Законопроект также продлевает до 2031 года действие Закона о санкциях против Ирана 1996 года, который должен был утратить силу в этом году.

Помимо расширения санкционного режима, документ предусматривает возможность введения общей пошлины в размере 500% на российские товары, импортируемые в США.

Также президент сможет применять дополнительную 100-процентную пошлину к крупнейшим импортерам российских энергоносителей и странам, которые закупают российскую нефть или природный газ либо помогают Москве обходить санкции.

В то же время внесенная в последний момент поправка ограничивает действие этих новых тарифных полномочий пятью годами.

Какие риски видят в США

Несмотря на поддержку значительной части сенаторов, законопроект вызвал дискуссии в Конгрессе.

В частности, отдельные законодатели-демократы предупреждают, что документ может стать юридическим основанием для более широкого применения пошлин администрацией Дональда Трампа.

Кроме того, новые ограничения могут повлиять на торговые отношения США с Китаем и Индией, которые остаются одними из крупнейших покупателей российской нефти и газа.

Ранее Белый дом уже вводил санкции против российского энергетического сектора, однако временно смягчал отдельные ограничения из-за рисков для мирового нефтяного рынка после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Срок действия этих исключений истек в прошлом месяце.

Напомним, что 10 июля сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев заявил, что согласовал с Белым домом версию законопроекта о новых санкциях против РФ.

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