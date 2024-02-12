Отбирал авто у украинцев: один из братьев, который навел ракету на кафе в Грозе, получил новое подозрение

23-летнему бывшему правоохранителю, которого подозревают в наведении Искандера на село Гроза 5 октября 2023 года, заочно сообщили о новом подозрении в государственной измене.

По данным следствия, он работал на российских блокпостах, во время чего останавливал и отбирал машины у украинцев. Суспільне сообщило, что речь идет о Дмитрии Мамоне.

Как отметили в ГБР, после начала полномасштабного вторжения России и оккупации Купянска подозреваемый добровольно перешел на сторону врага.

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Он стал “и. о. инспектора дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения” в созданной россиянами так называемой администрации Харьковской области.

Вместе с военными РФ коллаборационист дежурил на блокпостах, выписывал штрафы местным жителям и даже изымал у них автомобили. Изъятый транспорт предатель передавал российским силовикам. Россияне платили ему 45 тыс. рублей за работу ежемесячно.

Предателем был и родной брат фигуранта, уголовное производство в отношении него по факту госизмены работники ГБР направили в суд в ноябре 2022 года.

В октябре 2023 года братья-коллаборанты навели ракету по кафе в селе Гроза, в результате чего погибли десятки мирных жителей. Тогда СБУ также возбудила против них уголовное производство по этому факту. Братьям за госизмену грозит пожизненное лишение свободы.

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