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Юлия Захарченко, редактор ленты

Атака дронов по Павлограду: в двух районах области перебои со светом и водой

електропідстанція
Фото: Pixabay

В ночь с 11 на 12 февраля прогремели мощные взрывы в Павлограде Днепропетровской области.

Взрывы в Павлограде сегодня

Российские войска атаковали Павлоград ударными дронами Шахед. Над районом силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников-камикадзе.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, на утро без света в Павлоградском районе остаются около 29 тыс. абонентов, в городе Терновка — 10 тыс. абонентов без воды. Энергетики чинят истерзанную ударами инфраструктуру, чтобы людям дать свет как можно быстрее.

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В Днепропетровской ОВА добавили, что местные больницы переведены на альтернативное питание.

По словам Лысака, ночью над Новомосковским районом наши защитники уничтожили ракету.

Обстреливали россияне и Никопольский район — из тяжелой артиллерии били по Марганецкой громаде. Прошло без погибших и пострадавших.

Павлоград на карте

Взрывы в Павлограде Днепропетровской области 11 февраля 2024: что известно

Фото: DeepState Map

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 718-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

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