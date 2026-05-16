Российский диктатор Владимир Путин пытается демонстрировать стабильность экономики РФ, однако официальная статистика и оценки аналитиков свидетельствуют о все более серьезных проблемах в финансовой системе страны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Проблемы с экономикой в РФ

Во время выступления 15 мая Путин заявил, что экономические меры российского правительства якобы дали положительный эффект в марте 2026 года. По его словам, оптовая торговля в стране выросла на 8%, розничная — на 6,2%, промышленное производство — на 2,3%, а производственный сектор — на 3%.

Кроме того, глава Кремля заверил, что ВВП России в марте вырос на 1,8%, а безработица остается на рекордно низком уровне — 2,2%.

Впрочем, как отмечают аналитики, российские власти замалчивают негативные тенденции. Независимое российское издание The Bell сообщило, что данные Минэкономразвития РФ показывают падение ВВП в январе и феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также министерство пересмотрело прогноз экономического роста на 2026 год — с 1,3% до всего 0,4%.

В Службе внешней разведки Украины заявили, что российский бюджет уже столкнулся со значительным дефицитом. По данным разведки, за первые четыре месяца 2026 года дефицит бюджета РФ достиг $78,4 млрд. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, и более чем на 150% превышает годовой плановый показатель.

В то же время расходы российского правительства за этот период выросли до $235 млрд — на 15,7% больше, чем в прошлом году. Значительную часть средств Кремль направляет на военные нужды, социальные выплаты и поддержку отдельных секторов экономики.

Чтобы компенсировать рост расходов, российские власти повысили ставку НДС в начале 2026 года и, вероятно, будут вынуждены активнее привлекать внутренние заимствования. Только за первые четыре месяца года РФ потратила $14,8 млрд на обслуживание государственного долга.

Ухудшение экономической ситуации уже сказывается и на бизнесе. По информации Forbes со ссылкой на данные аналитической компании Kontur.Fokus, в первом квартале 2026 года в России прекратили деятельность 209 тыс. малых и средних предприятий. Это почти на 9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Отдельной проблемой для российской экономики остаются расходы на вербовку военных. Как сообщило оппозиционное издание Важные истории, регионы РФ в 2026 году более чем вдвое увеличили ежемесячные расходы на выплаты контрактникам и бонусы за вербовку — с 358 млн рублей в 2025 году до 802 млн рублей в этом году.

Аналитики ISW отмечают, что такие выплаты не только создают дополнительную нагрузку на бюджеты регионов и федеральный центр, но и усугубляют дефицит рабочей силы, поскольку люди покидают гражданский рынок труда. Кроме того, крупные государственные выплаты стимулируют потребление и могут усиливать инфляцию, вынуждая Кремль и в дальнейшем повышать налоги и наращивать долги.

