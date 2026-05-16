Дальность почти 1000 км: Украина нанесла серию дальнобойных ударов по целям РФ
Україна протягом тижня завдала низки далекобійних ударів по військових цілях та об’єктах нафтової інфраструктури РФ.
Об этом 16 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Дальнобойные удары по РФ: какие цели поражены
По словам главы государства, часть сделок еще продолжается, поэтому обнародованные данные не отражают всех результатов.
Our long-range sanctions this week. Most of the operations are still ongoing, so the video captures only a portion of our results. Be-200 amphibious aircraft, a Ka-27 helicopter, a cargo vessel carrying ammunition, a Pantsir-S1 surface‑to‑air missile and gun system, a Tor… pic.twitter.com/kX3oPCuok8
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2026
Среди пораженных целей — самолет-амфибия Бе-200, вертолет Ка-27, корабль-сухогруз с боеприпасами, а также средства противовоздушной обороны, в том числе комплексы Панцирь-С1 и Тор.
Кроме того, украинские силы поразили систему связи Редут-2УС, беспилотники и другие объекты.
Удары также наносились по инфраструктуре нефтяного сектора РФ и кораблям.
По словам Зеленского, дальность поражения достигала почти тысячи километров от линии боевого столкновения.
— Это вполне справедливые ответы на то, что россияне делают. Дистанцию и количество санкций будем наращивать, — подчеркнул президент.
Он также поблагодарил Вооруженные силы Украины, Службу безопасности Украины и разведку за эффективность и точность ударов.
Напомним, в ночь на 16 мая украинские войска атаковали дронами Невинномысский завод Азот в Ставропольском крае.
На месте вспыхнул пожар.
По меньшей мере, шесть ударов Украина нанесла по азотному заводу с начала войны. В частности, в марте и январе 2026, а также в декабре и августе 2025 года.