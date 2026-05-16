Україна протягом тижня завдала низки далекобійних ударів по військових цілях та об’єктах нафтової інфраструктури РФ.

Об этом 16 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Дальнобойные удары по РФ: какие цели поражены

По словам главы государства, часть сделок еще продолжается, поэтому обнародованные данные не отражают всех результатов.

Our long-range sanctions this week. Most of the operations are still ongoing, so the video captures only a portion of our results. Be-200 amphibious aircraft, a Ka-27 helicopter, a cargo vessel carrying ammunition, a Pantsir-S1 surface‑to‑air missile and gun system, a Tor… pic.twitter.com/kX3oPCuok8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2026

Среди пораженных целей — самолет-амфибия Бе-200, вертолет Ка-27, корабль-сухогруз с боеприпасами, а также средства противовоздушной обороны, в том числе комплексы Панцирь-С1 и Тор.

Кроме того, украинские силы поразили систему связи Редут-2УС, беспилотники и другие объекты.

Удары также наносились по инфраструктуре нефтяного сектора РФ и кораблям.

По словам Зеленского, дальность поражения достигала почти тысячи километров от линии боевого столкновения.

— Это вполне справедливые ответы на то, что россияне делают. Дистанцию ​​и количество санкций будем наращивать, — подчеркнул президент.

Он также поблагодарил Вооруженные силы Украины, Службу безопасности Украины и разведку за эффективность и точность ударов.

Напомним, в ночь на 16 мая украинские войска атаковали дронами Невинномысский завод Азот в Ставропольском крае.

На месте вспыхнул пожар.

По меньшей мере, шесть ударов Украина нанесла по азотному заводу с начала войны. В частности, в марте и январе 2026, а также в декабре и августе 2025 года.

