Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстрел Харькова дронами 5 мая: среди шести пострадавших – ребенок
Из-за обстрела Харькова 5 мая пострадали шесть человек.
Обновлено в 10:09. Среди них – девятилетняя девочка. Врачи диагностировали у нее острую реакцию на стресс.
Обстрел Харькова дронами сегодня: что известно
Обстрел Харькова дронами сегодня происходил ударными беспилотниками Shahed-136/131.
Первые взрывы прогремели в 00:39. Под ударом находился частный сектор Основянского района города.
Из-за вражеской атаки пострадали жилые дома и дворовые застройки.
В частности, огнем охватило один из домов. Горели также хозяйственные постройки, гараж, легковой автомобиль.
Общая площадь пожара составила около 200 кв. м.
Харьков на карте
Полномасштабная война в Украине длится уже 802-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Олег Синегубов, ГСЧС Украины