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Обстрел Харькова дронами 5 мая: среди шести пострадавших – ребенок

Обстріл Харкова 5 травня 2024
Фото: ГСЧС

Из-за обстрела Харькова 5 мая пострадали шесть человек.

Обновлено в 10:09. Среди них – девятилетняя девочка. Врачи диагностировали у нее острую реакцию на стресс.

Обстрел Харькова дронами сегодня: что известно

Обстрел Харькова дронами сегодня происходил ударными беспилотниками Shahed-136/131.

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Первые взрывы прогремели в 00:39. Под ударом находился частный сектор Основянского района города.

Из-за вражеской атаки пострадали жилые дома и дворовые застройки.

В частности, огнем охватило один из домов. Горели также хозяйственные постройки, гараж, легковой автомобиль.

Общая площадь пожара составила около 200 кв. м.

Харьков на карте

Обстрел Харькова дронами Шахед 5 мая 2024 года: последствия взрывов

Фото: DeepStateMapLive

Полномасштабная война в Украине длится уже 802-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Олег Синегубов, ГСЧС Украины

атака дронами, Война в Украине, Взрыв, Харьков, Харьковская область
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