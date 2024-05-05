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Обстріл Харкова дронами 5 травня: серед шести постраждалих – дитина

Обстріл Харкова 5 травня 2024
Фото: ДСНС

Через обстріл Харкова 5 травня постраждали шестеро людей.

Оновлено о 10:09. Серед них – дев’ятирічна дівчинка. Лікарі діагностували в неї гостру реакцію на стрес.

Обстріл Харкова дронами сьогодні: що відомо

Обстріл Харкова дронами сьогодні відбувся ударними безпілотниками Shahed-136/131.

Зараз дивляться

Перші вибухи прогриміли о 00:39. Під ударом був приватний сектор Основ’янського району міста.

Через ворожу атаку постраждали житлові будинки та надвірні забудови.

Зокрема, вогнем охопило один із будинків. Горіли також господарчі споруди, гараж, легковий автомобіль.

Загальна площа пожежі становила близько 200 кв. м.

Харків на карті

Обстріл Харкова дронами Шахед 5 травня 2024 року: наслідки вибухів

Фото: DeepStateMapLive

Повномасштабна війна в Україні триває вже 802-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Синєгубов, ДСНС України

атака дронами, Війна в Україні, Вибух, Харків, Харківська область
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