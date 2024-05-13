ГРУ готовило теракты в Киеве возле кафе и в гипермаркетах: СБУ задержала исполнителей

Контрразведка СБУ предотвратила четыре теракта в Киеве, которые планировались на 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба государственного органа.

Сотрудники СБУ задержали агентов российского ГРУ, которые устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе.

ГРУ планировало теракты в Киеве на 9 мая

Сообщается, что самодельные взрывные устройства были замаскированы в упаковки из-под чая. Они состояли из таймера, детонатора и пластичной взрывчатки с зажигательной смесью, которая должна была вызвать масштабные пожары.

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— По замыслу российской спецслужбы, взрывчатка должна была сдетонировать в пиковые часы посещаемости гипермаркетов, чтобы нанести максимальный вред гражданскому населению. Кроме того, ее планировали разместить среди легковоспламеняющихся материалов — чтобы такой пожар не удалось быстро ликвидировать, — сообщили в СБУ.

Там добавили, что злоумышленники планировали еще один теракт возле популярного кафе в Киеве. Российские агенты хотели заложить взрывные устройства в припаркованную рядом машину.

В СБУ заявили, что таким образом ГРУ РФ хотело дестабилизировать ситуацию в Украине, а также послать сигнал в символический для них день 9 мая о якобы наличии в Киеве российского подполья, которое ждет прихода “русского мира”.

— Планируя эти теракты, российские спецслужбы в очередной раз продемонстрировали свою преступную суть. Мы сработали на опережение и вовремя сорвали планы врага. Каждый шаг преступников задокументирован — их ждет заслуженное наказание. Как и каждого, кто пытается работать в пользу РФ. Символично, что даты, к которым россияне хотят приурочить свои теракты, постепенно становятся символом провала их спецслужб, — заявил глава СБУ Василий Малюк.

Контрразведка Службы безопасности установила, что куратором терактов РФ был сотрудник ГРУ Юрий Сизов, который проходит службу в воинской части №92154. Именно этот человек лично давал указания завербованным агентам.

В СБУ добавили, что Сизов даже записал видеоинструкцию по установке взрывного устройства в одном из магазинов этой же сети в Московской области.

Отмечается, что сейчас СБУ установила всю цепочку этой сети, включая агентурно-боевые группы, контрабандистов, которые доставляли взрывчатку с территории РФ, а также непосредственных исполнителей теракта: их задержали с поличным, когда те устанавливали взрывные устройства в третьем гипермаркете.

Задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными ими преступлениями, в частности по следующим статьям УК Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 113 (диверсия), ст. 258 (террористический акт). Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, 11 мая в комментарии Фактам ICTV представитель СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что Служба безопасности предотвратила теракты, которые российское ГРУ планировало осуществить в Киеве 9 мая.

Источник : СБУ

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