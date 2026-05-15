Сколько выступлений будет на Евровидении в этом году и кто выступит в финале
16 мая в Вене состоится гранд-финал Евровидения-2026. Именно в этот вечер станет известно, кто одержит победу на юбилейном, 70-м конкурсе.
После второго полуфинала организаторы утвердили порядок выступлений финалистов, а также подтвердили, что шоу этого года станет одним из самых масштабных по количеству приглашенных звезд и специальных номеров.
Сколько стран принимает участие в финале Евровидения 2026 и какие скандалы сопровождают песенный конкурс этого года, читайте в нашем материале.
Сколько номеров в финале Евровидения 2026
В финале конкурса выступят 25 стран. Именно столько конкурсных номеров увидят зрители во время главного концерта сезона. Напомним, что в 2025 году в финале участвовали 26 государств.
На этот раз количество участников уменьшилось из-за отказа Испании от участия в конкурсе. Испанский вещатель RTVE также принял решение не транслировать шоу из-за присутствия на конкурсе представителя Израиля — Ноама Беттана.
В финал прошли 20 участников из двух полуфиналов. Еще пять стран автоматически попали в гранд-финал: Австрия как страна-хозяйка, а также государства Большой пятерки. Среди них Великобритания, Германия, Италия и Франция.
Сколько номеров на Евровидении-2026 и в каком порядке будут выступать страны
Порядок выступлений в финале утвержден организаторами шоу. Украина в этом году выступит седьмой.
- Дания — Søren Torpegaard Lund
- Германия — Sarah Engels
- Израиль — Noam Bettan
- Бельгия — Essyla
- Албания — Alis
- Греция — Akylas
- Украина — Leleka
- Австралия — Delta Goodrem
- Сербия — Lavina
- Мальта — Aidan
- Чехия — Daniel Zizka
- Болгария — Dara
- Хорватия — Lelek
- Великобритания — Look Mum No Computer
- Франция — Monroe
- Молдова — Satoshi
- Финляндия — Linda Lampenius x Pete Parkkonen
- Польша — Alicja
- Литва — Lion Ceccah
- Швеция — Felicia
- Кипр — Antigoni
- Италия — Sal Da Vinci
- Норвегия — Jonas Lovv
- Румыния — Alexandra Căpitănescu
- Австрия — Cosmó
В финале покажут не только конкурсные номера
Фанаты традиционно обсуждают, сколько номеров будет в финале Евровидения, ведь количество выступлений напрямую определяет динамику всего шоу.
Организаторы уже подтвердили, что концерт не ограничится только выступлениями финалистов. На юбилейное шоу пригласили ряд артистов, побеждавших на Евровидении в разные годы. Ожидается появление бывших триумфаторов конкурса, а также специальные совместные постановки, посвященные 70-летию песенного шоу.
Именно поэтому финал в Вене станет одним из самых длинных и масштабных за последние годы. Ведь между конкурсными выступлениями зрители увидят отдельные музыкальные блоки с приглашенными звездами.
Скандалы вокруг Евровидения-2026
Нынешний конкурс не обошелся без громких споров. Наибольший резонанс вызвало участие представителя Израиля Ноама Беттана. Артист столкнулся с протестами части публики и критикой из-за слишком активной агитации голосовать за него во время полуфинала. Из-за участия Израиля сразу несколько стран объявили бойкот трансляции конкурса.
Еще один скандал разгорелся вокруг представительницы Румынии Александры Капитанеску. Ее песня Choke Me вызвала неоднозначную реакцию из-за фразы, которая многократно повторяется в припеве. Часть зрителей считает текст слишком провокационным и таким, что может быть истолкован как призыв к насилию.
Несмотря на многочисленные дискуссии и политические споры, организаторы ожидают рекордную телевизионную аудиторию гранд-финала.