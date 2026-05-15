16 мая в Вене состоится гранд-финал Евровидения-2026. Именно в этот вечер станет известно, кто одержит победу на юбилейном, 70-м конкурсе.

После второго полуфинала организаторы утвердили порядок выступлений финалистов, а также подтвердили, что шоу этого года станет одним из самых масштабных по количеству приглашенных звезд и специальных номеров.

Сколько стран принимает участие в финале Евровидения 2026 и какие скандалы сопровождают песенный конкурс этого года, читайте в нашем материале.

Сколько номеров в финале Евровидения 2026

В финале конкурса выступят 25 стран. Именно столько конкурсных номеров увидят зрители во время главного концерта сезона. Напомним, что в 2025 году в финале участвовали 26 государств.

На этот раз количество участников уменьшилось из-за отказа Испании от участия в конкурсе. Испанский вещатель RTVE также принял решение не транслировать шоу из-за присутствия на конкурсе представителя Израиля — Ноама Беттана.

В финал прошли 20 участников из двух полуфиналов. Еще пять стран автоматически попали в гранд-финал: Австрия как страна-хозяйка, а также государства Большой пятерки. Среди них Великобритания, Германия, Италия и Франция.

Сколько номеров на Евровидении-2026 и в каком порядке будут выступать страны

Порядок выступлений в финале утвержден организаторами шоу. Украина в этом году выступит седьмой.

Дания — Søren Torpegaard Lund Германия — Sarah Engels Израиль — Noam Bettan Бельгия — Essyla Албания — Alis Греция — Akylas Украина — Leleka Австралия — Delta Goodrem Сербия — Lavina Мальта — Aidan Чехия — Daniel Zizka Болгария — Dara Хорватия — Lelek Великобритания — Look Mum No Computer Франция — Monroe Молдова — Satoshi Финляндия — Linda Lampenius x Pete Parkkonen Польша — Alicja Литва — Lion Ceccah Швеция — Felicia Кипр — Antigoni Италия — Sal Da Vinci Норвегия — Jonas Lovv Румыния — Alexandra Căpitănescu Австрия — Cosmó

В финале покажут не только конкурсные номера

Фанаты традиционно обсуждают, сколько номеров будет в финале Евровидения, ведь количество выступлений напрямую определяет динамику всего шоу.

Организаторы уже подтвердили, что концерт не ограничится только выступлениями финалистов. На юбилейное шоу пригласили ряд артистов, побеждавших на Евровидении в разные годы. Ожидается появление бывших триумфаторов конкурса, а также специальные совместные постановки, посвященные 70-летию песенного шоу.

Именно поэтому финал в Вене станет одним из самых длинных и масштабных за последние годы. Ведь между конкурсными выступлениями зрители увидят отдельные музыкальные блоки с приглашенными звездами.

Скандалы вокруг Евровидения-2026

Нынешний конкурс не обошелся без громких споров. Наибольший резонанс вызвало участие представителя Израиля Ноама Беттана. Артист столкнулся с протестами части публики и критикой из-за слишком активной агитации голосовать за него во время полуфинала. Из-за участия Израиля сразу несколько стран объявили бойкот трансляции конкурса.

Еще один скандал разгорелся вокруг представительницы Румынии Александры Капитанеску. Ее песня Choke Me вызвала неоднозначную реакцию из-за фразы, которая многократно повторяется в припеве. Часть зрителей считает текст слишком провокационным и таким, что может быть истолкован как призыв к насилию.

Несмотря на многочисленные дискуссии и политические споры, организаторы ожидают рекордную телевизионную аудиторию гранд-финала.

