Президент США Дональд Трамп обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпин вопрос полномасштабной войны России против Украины.

Об этом глава Белого дома подтвердил в комментарии журналистам на пути в Вашингтон, находясь в самолете.

Трамп говорил с лидером Китая о войне в Украине

В разговоре с корреспондентами Трамп подтвердил, что во время поездки в Китай обсуждал с Си Цзиньпином войну в Украине.

Сейчас смотрят

По его словам, это именно тот вопрос, который США и Китай хотели бы решить.

– До вчерашнего вечера все выглядело хорошо, но вчера вечером они (Украина, – Ред.) получили серьезный удар, – заявил Трамп.

По мнению президента США, это очень досадно, однако он выразил уверенность, что состоятся мирные переговоры.

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин по итогам двусторонних переговоров договорились формировать конструктивные и стабильные отношения между государствами.

Встреча за закрытыми дверями длилась около двух часов в Большом зале народного собрания в Пекине.

Стороны обсудили торговые споры и безопасность, а во время открытой части американский президент положительно высказался о китайском лидере.

В то же время Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения стран должны строиться на сотрудничестве, а не на конфронтации, вспомнив о ловушке Фукидида – концепции, по которой соперничество государств ведет к войне.

Особое внимание они уделили Тайваню. Как заявила спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, лидер КНР назвал этот вопрос важнейшим в двусторонних отношениях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.