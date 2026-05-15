Трамп обсудил с Си Цзиньпином войну в Украине
- Президент США Дональд Трамп подтвердил, что во время переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином обсудил вопрос войны России против Украины.
- Американский лидер отметил, что оба государства стремятся к решению этого вопроса, и выразил уверенность в проведении мирных переговоров, несмотря на недавние серьезные удары, которым подверглась Украина.
Об этом глава Белого дома подтвердил в комментарии журналистам на пути в Вашингтон, находясь в самолете.
По его словам, это именно тот вопрос, который США и Китай хотели бы решить.
– До вчерашнего вечера все выглядело хорошо, но вчера вечером они (Украина, – Ред.) получили серьезный удар, – заявил Трамп.
По мнению президента США, это очень досадно, однако он выразил уверенность, что состоятся мирные переговоры.
Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин по итогам двусторонних переговоров договорились формировать конструктивные и стабильные отношения между государствами.
Встреча за закрытыми дверями длилась около двух часов в Большом зале народного собрания в Пекине.
Стороны обсудили торговые споры и безопасность, а во время открытой части американский президент положительно высказался о китайском лидере.
В то же время Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения стран должны строиться на сотрудничестве, а не на конфронтации, вспомнив о ловушке Фукидида – концепции, по которой соперничество государств ведет к войне.
Особое внимание они уделили Тайваню. Как заявила спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, лидер КНР назвал этот вопрос важнейшим в двусторонних отношениях.