Взрывы в Днепре 15 мая: двое погибших, есть раненые

Взрывы в Днепре прогремели днем 15 мая во время воздушной тревоги. К сожалению, есть жертвы и раненые.

Взрывы в Днепре сегодня

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердив взрывы в областном центре.

— Враг атаковал Днепр. Повреждена инфраструктура. Предварительно, двое погибших. Есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются, — подчеркнул он.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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