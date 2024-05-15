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Взрывы в Днепре 15 мая: двое погибших, есть раненые
Взрывы в Днепре прогремели днем 15 мая во время воздушной тревоги. К сожалению, есть жертвы и раненые.
Взрывы в Днепре сегодня
Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердив взрывы в областном центре.
— Враг атаковал Днепр. Повреждена инфраструктура. Предварительно, двое погибших. Есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются, — подчеркнул он.
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Полномасштабная война в Украине длится уже 812-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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