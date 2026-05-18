В Украине планируют ввести ответственность за нарушение при предоставлении статуса ветерана
В Украине могут ввести новые правила контроля и ответственности за незаконное предоставление или отказ в статусе ветерана войны.
Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины.
Статус ветерана: что известно о новом законопроекте
Кабинет министров Украины согласовал законопроект, предусматривающий внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях за ответственность в сфере предоставления статуса ветерана войны.
Документ, контролирующий соблюдение правил предоставления статуса ветерана, подготовлен Министерством по делам ветеранов Украины.
Речь идет о случаях возможного незаконного предоставления статуса ветерана или безосновательного отказа в его получении.
В частности, административную ответственность предлагают ввести:
- за нарушение законодательства при предоставлении статусов лица с инвалидностью в результате войны, участника войны, лица, имеющего особые заслуги перед Родиной, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины;
- за препятствование проверкам в данной сфере.
Теперь после согласования правительством документ будет передан на рассмотрение Верховной Рады Украины.
При принятии документ должен сделать процедуру более прозрачной и уменьшить риск злоупотреблений.
