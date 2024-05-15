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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Була швидкісна ціль: у Дніпрі пролунали вибухи

Вибухи в Україні

Вибухи у Дніпрі пролунали вдень 15 травня під час повітряної тривоги.

Вибухи у Дніпрі сьогодні

Очевидці чули кілька вибухів.

Офіційного підтвердження наразі нема, але Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Дніпро, Дніпропетровська область, Російська агресія
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