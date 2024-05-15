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Була швидкісна ціль: у Дніпрі пролунали вибухи
Вибухи у Дніпрі пролунали вдень 15 травня під час повітряної тривоги.
Вибухи у Дніпрі сьогодні
Очевидці чули кілька вибухів.
Офіційного підтвердження наразі нема, але Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.
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