Взрывы в Харькове: зафиксировано по меньшей мере семь ударов БпЛА, произошли пожары

По меньшей мере семь взрывов в Харькове прогремели ночью и утром 23 апреля.

Обновлено в 07:36.

Ночные взрывы в Харькове 23 апреля: что известно

Взрывы в Харькове 23 апреля начали раздаваться в час ночи.

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В это время город оказался под дроновой атакой РФ.

Спустя час россияне нанесли по меньшей мере шесть ударов по областному центру.

По предварительной информации, все попадания произошли в Новобаварском районе.

Под прицелом, отмечают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, находились гражданские объекты.

На месте прилетов случились масштабные пожары и разрушения зданий.

Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и коммунальные службы города работали на месте происшествия под угрозой повторных вражеских ударов.

Утренние взрывы в Харькове 23 апреля: что известно

Утренние взрывы в Харькове прогремели ориентировочно в 07:30.

Вражеский дрон типа Молния атаковал многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе.

К счастью, отмечает городской глава Харькова Игорь Терехов, попадание произошло в технический этаж.

Информация о пострадавших в данный момент не поступала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 155-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Игорь Терехов, ГСЧС Украины

Фото : ГСЧС

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