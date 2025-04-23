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Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрывы в Харькове: зафиксировано по меньшей мере семь ударов БпЛА, произошли пожары

Обстріл Харкова 23 квітня 2025
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Обстріл Харкова 23 квітня 2025
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Обстріл Харкова 23 квітня 2025
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Обстріл Харкова 23 квітня 2025
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Обстріл Харкова 23 квітня 2025
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Обстріл Харкова 23 квітня 2025
Обстріл Харкова 23 квітня 2025
Обстріл Харкова 23 квітня 2025
Обстріл Харкова 23 квітня 2025
Обстріл Харкова 23 квітня 2025

По меньшей мере семь взрывов в Харькове прогремели ночью и утром 23 апреля.

Обновлено в 07:36.

Ночные взрывы в Харькове 23 апреля: что известно

Взрывы в Харькове 23 апреля начали раздаваться в час ночи.

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В это время город оказался под дроновой атакой РФ.

Спустя час россияне нанесли по меньшей мере шесть ударов по областному центру.

По предварительной информации, все попадания произошли в Новобаварском районе.

Под прицелом, отмечают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, находились гражданские объекты.

На месте прилетов случились масштабные пожары и разрушения зданий.

Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и коммунальные службы города работали на месте происшествия под угрозой повторных вражеских ударов.

Утренние взрывы в Харькове 23 апреля: что известно

Утренние взрывы в Харькове прогремели ориентировочно в 07:30.

Вражеский дрон типа Молния атаковал многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе.

К счастью, отмечает городской глава Харькова Игорь Терехов, попадание произошло в технический этаж.

Информация о пострадавших в данный момент не поступала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 155-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Игорь Терехов, ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС
атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Російська агресія, Харьков
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