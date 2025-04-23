Взрывы в Харькове: зафиксировано по меньшей мере семь ударов БпЛА, произошли пожары
По меньшей мере семь взрывов в Харькове прогремели ночью и утром 23 апреля.
Обновлено в 07:36.
Ночные взрывы в Харькове 23 апреля: что известно
Взрывы в Харькове 23 апреля начали раздаваться в час ночи.
В это время город оказался под дроновой атакой РФ.
Спустя час россияне нанесли по меньшей мере шесть ударов по областному центру.
По предварительной информации, все попадания произошли в Новобаварском районе.
Под прицелом, отмечают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, находились гражданские объекты.
На месте прилетов случились масштабные пожары и разрушения зданий.
Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и коммунальные службы города работали на месте происшествия под угрозой повторных вражеских ударов.
Утренние взрывы в Харькове 23 апреля: что известно
Утренние взрывы в Харькове прогремели ориентировочно в 07:30.
Вражеский дрон типа Молния атаковал многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе.
К счастью, отмечает городской глава Харькова Игорь Терехов, попадание произошло в технический этаж.
Информация о пострадавших в данный момент не поступала.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 155-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Игорь Терехов, ГСЧС Украины