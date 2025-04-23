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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Зафиксировали толчок в прямом эфире: в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение в Турции магнитудой 6,2 балла: какие разрушения
Фото: Getty Images

23 апреля в Турции вблизи Стамбула произошло землетрясение магнитудой 6,2. Его толчки ощутили в ряде населенных пунктов на северо-западе страны.

Об этом сообщают BBC, NBC News и İmece Gazetesi.

Отмечается, что 151 человек пострадал в результате землетрясения в провинции Стамбул.

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Речь о случаях, когда люди в панике спрыгивали с большой высоты, они госпитализированы, их жизням ничего не угрожает, жертв нет.

Управление по чрезвычайным ситуациям и катастрофам Турции проинформировало, что в 12:13 по местному времени был зафиксирован первый толчок магнитудой 3,9 в районе Силиври — города на западе Турции. Это примерно в 70 км от Стамбула.

Через пару минут, в 12:49, в той же местности произошло второе, более сильное землетрясение магнитудой 6,2. Третий толчок магнитудой 4,4 произошел в районе Бююкчекмедже в Стамбуле в 12:51 по местному времени.

Землетрясение в Турции: что известно

Власти Стамбула призывают граждан воздерживаться от входа в помещения, которые могли быть повреждены в результате землетрясений.

Кроме того, советуют избегать поездок и использования мобильных телефонов, если это не является неотложной необходимостью.

Один из толчков зафиксировали во время эфира на телеканале CNN Turk.

Отмечается, что землетрясение затронуло такие удаленные города, как румынская столица Бухарест и болгарская столица София.

Напомним, что 12 августа 2023 года в провинции Малатия, что на востоке Турции, один за другим произошли подземные толчки магнитудой 4,8 и 4,5.

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Землетрясение, Турция
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