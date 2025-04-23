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РФ ударила по Харькову более 20 раз: повреждены дома, есть раненые

Вибухи в Харкові: що сталося сьогодні 24 квітня 2025 року
Фото: ГСЧС

Сегодня ночью россияне по меньшей мере 25 раз атаковали Харьков — 14 раз враг ударил дронами и 11 раз ракетами. Прокуратура зафиксировала три волны атак.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

В результате атак в Харькове и пригороде пострадали 6 человек, среди которых один ребенок.

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Так, Игорь Терехов в 01:09 сообщил, что россияне атаковали Харьков ракетами. Впоследствии прозвучали повторные взрывы в Харькове.

По данным Харьковской облпрокуратуры, сегодня с 1:10 до 1:30 вооруженные силы Российской Федерации ракетами ударили по Харькову. Россияне запустили по городу три крылатые ракеты Искандер, в результате чего повреждены предприятия. В Основянском районе ракета (вероятно, типа Х) попала рядом с жилым сектором — там повреждены частные дома.

Около 3:00-3:30 враг нанес массированный удар дронами (более 10 БпЛА Герань-2) по предприятию в Харькове.

Примерно в 5:00 российский враг в третий раз атаковал Харьков — снова ракетами. В Слободском районе разрушено двухэтажное здание предприятия. В Немышлянском районе ракета попала в школьный стадион, есть повреждения учебного заведения и соседних многоквартирных домов. Мужчину и женщину порезало битым стеклом, еще три женщины получили острую реакцию на стресс.

Еще одна российская ракета попала вблизи ресторанного комплекса в Киевском районе: здание повреждено. В поселке Безлюдовка Харьковского района повреждено более 10 частных домов, 14-летняя девушка получила акубаротравму. По предварительным данным, во время этой атаки враг применял ракеты типа Х.

— На данный момент, по информации нашего Ситуационного центра, ночью Харьков был атакован 24 раза. 14 раз — вражескими БпЛА, 10 раз ракетами. Повреждены — многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, здание школы, частные подворья, производственные предприятия, гостиничный комплекс. Госпитализирован один человек, — подчеркнул Игорь Терехов.

ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС

Последствия атаки на Харьков

По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, пострадали шесть человек, среди которых один ребенок. В больницу доставили 80-летнего мужчину, который получил ранения от обломков.

Сейчас профильные службы ликвидируют последствия массированной атаки.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1156-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Война в Украине, Взрыв, Харьков
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