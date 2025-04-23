Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ вдарила по Харкову понад 20 разів: пошкоджено будинки, є поранені
Сьогодні вночі росіяни щонайменше 25 разів атакували Харків – 14 разів ворог вдарив дронами та 11 разів ракетами. Прокуратура зафіксувала три хвилі атак.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок атак у Харкові та передмісті постраждали 6 людей, серед яких одна дитина.
Вибухи у Харкові 24 квітня: що відомо
Так, Ігор Терехов о 01:09 повідомив, що росіяни атакували Харків ракетами. Згодом пролунали повторні вибухи у Харкові.
За даними Харківської облпрокуратури, сьогодні з 1:10 до 1:30 збройні сили Російської Федерації ракетами вдарили по Харкову. Росіяни запустили по місту три крилаті ракети Іскандер, внаслідок чого пошкоджено підприємства. В Основʼянському районі ракета (ймовірно, типу Х) влучила поряд із житловим сектором — там пошкоджено приватні будинки.
Близько 3:00–3:30 ворог завдав масованого удару дронами (понад 10 БпЛА Герань-2) по підприємству у Харкові.
Приблизно о 5:00 російський ворог втретє атакував Харків – знову ракетами. У Слобідському районі зруйновано двоповерхову будівлю підприємства. У Немишлянському районі ракета влучила у шлільний стадіон, є пошкодження навчального закладу та сусідніх багатоквартирних будинків. Чоловіка та жінку порізало битим склом, ще троє жінок зазнали гострої реакції на стрес.
Ще одна російська ракета влучила поблизу ресторанного комплексу у Київському районі: будівля пошкоджена. У селищі Безлюдівка Харківського району пошкоджено понад 10 приватних будинків, 14-річна дівчина отримала акубаротравму. За попередніми даними, під час цієї атаки ворог застосовував ракети типу Х.
– На цей момент, за інформацією нашого Ситуаційного центру, вночі Харків був атакований 24 рази. 14 разів – ворожими БпЛА, 10 раз ракетами. Пошкоджені – багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс. Шпиталізовано одну людину, – наголосив мер Ігор Терехов.
Наслідки атаки на Харків
За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждали шість людей, серед яких одна дитина. До лікарні доставили 80-річного чоловіка, який отримав поранення від уламків.
Наразі профільні служби ліквідовують наслідки масованої атаки.
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