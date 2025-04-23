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РФ вдарила по Харкову понад 20 разів: пошкоджено будинки, є поранені

Вибухи в Харкові: що сталося сьогодні 24 квітня 2025 року
Фото: ДСНС

Сьогодні вночі росіяни щонайменше 25 разів атакували Харків – 14 разів ворог вдарив дронами та 11 разів ракетами. Прокуратура зафіксувала три хвилі атак.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок атак у Харкові та передмісті постраждали 6 людей, серед яких одна дитина.

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Вибухи у Харкові 24 квітня: що відомо

Так, Ігор Терехов о 01:09 повідомив, що росіяни атакували Харків ракетами. Згодом пролунали повторні вибухи у Харкові.

За даними Харківської облпрокуратури, сьогодні з 1:10 до 1:30 збройні сили Російської Федерації ракетами вдарили по Харкову. Росіяни запустили по місту три крилаті ракети Іскандер, внаслідок чого пошкоджено підприємства. В Основʼянському районі ракета (ймовірно, типу Х) влучила поряд із житловим сектором — там пошкоджено приватні будинки.

Близько 3:00–3:30 ворог завдав масованого удару дронами (понад 10 БпЛА Герань-2) по підприємству у Харкові.

Приблизно о 5:00 російський ворог втретє атакував Харків – знову ракетами. У Слобідському районі зруйновано двоповерхову будівлю підприємства. У Немишлянському районі ракета влучила у шлільний стадіон, є пошкодження навчального закладу та сусідніх багатоквартирних будинків. Чоловіка та жінку порізало битим склом, ще троє жінок зазнали гострої реакції на стрес.

Ще одна російська ракета влучила поблизу ресторанного комплексу у Київському районі: будівля пошкоджена. У селищі Безлюдівка Харківського району пошкоджено понад 10 приватних будинків, 14-річна дівчина отримала акубаротравму. За попередніми даними, під час цієї атаки ворог застосовував ракети типу Х.

– На цей момент, за інформацією нашого Ситуаційного центру, вночі Харків був атакований 24 рази. 14 разів – ворожими БпЛА, 10 раз ракетами. Пошкоджені – багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс. Шпиталізовано одну людину, – наголосив мер Ігор Терехов.

ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС

Наслідки атаки на Харків

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждали шість людей, серед яких одна дитина. До лікарні доставили 80-річного чоловіка, який отримав поранення від уламків.

Наразі профільні служби ліквідовують наслідки масованої атаки.

Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1156-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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