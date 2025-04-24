Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 8-м выпуске – на кухне царила пасхальная атмосфера
Исторический прецедент: трое экспрезидентов США выступили с критикой Трампа
Срочно
Киев под комбинированной атакой: 8 погибших, более 70 пострадавших, включая детей
Демограф объяснил, как будет повышаться пенсионный возраст с 2028 года
Конгрессмен США побывал на фронте в Украине и отправил послание Путину
Татьяна Забожко, редактор ленты

МВД об обстреле Святошинского района Киева: Из-под руин дома слышны телефонные звонки

Святошинський район Києва 24 квітня 2025
Фото: ГСЧС

Святошинский район Киева больше всего пострадал во время массированного удара РФ 24 апреля.

Святошинский район Киева: последствия обстрела

В Святошинском районе Киева частично разрушены два жилых дома – многоэтажный и одноэтажный, произошли пожары.

Для разбора завалов многоэтажки привлечены инженерные силы, верхолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, поисковые собаки.

Сейчас смотрят

Двоих детей до сих пор не могут найти на месте происшествия.

– Из-под руин слышны телефонные звонки. Поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех, – отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Полицейские обходят квартиры в ближайших домах, проверяют состояние людей.

Произошло возгорание и еще в одном здании, а также на территории двух нежилых застроек.

Горели автомобили во дворе жилого дома, зафиксированы разрушения на территории гаражного кооператива.

В настоящее время известно о восьми погибших и более 70 раненых.

Самому младшему пострадавшему – полтора года.

В больницах столицы в настоящее время находится 31 человек, пятеро из них – дети.

Известно, что всего столичные спасатели сегодня ночью работали на 13 локациях.

Кроме Святошинского района Киева, зафиксированы разрушения в Голосеевском, Шевченковском, Печерском и Соломенском районах столицы.

Под массированным комбинированным ударом РФ 24 апреля находились также Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская, Запорожская и Черкасская области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Новости ночи 24 апреля: массированный удар по Украине и визит Зеленского в ЮАР
Головне за ніч 24 квітня 2025

Источник: Игорь Клименко, Тимур Ткаченко, Виталий Кличко, Полиция Киева

атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Київ, обстріл, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Последние новости
8 человек ранены, 128 объектов повреждены — последствия ночной атаки Полтавы
Ночная атака на Полтаву: 8 пострадавших, повреждено 128 домов
Можно ли устанавливать испытательный срок ВПЛ в Украине в 2025 году
чи можна встановлювати випробувальний термін ВПО
В МОН сообщили об уменьшении количества бюджетных мест на аспирантуру в 2025 году
кількість бюджетних місць на аспірантуру,
Из соглашения о минералах с США убрано все, что было вне Конституции — Зеленский
Володимир Зеленський
Как сочетать украшения в украинском стиле с современной одеждой
Прикраси в українському стилі

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь