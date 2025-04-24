МВД об обстреле Святошинского района Киева: Из-под руин дома слышны телефонные звонки

Святошинский район Киева больше всего пострадал во время массированного удара РФ 24 апреля.

Святошинский район Киева: последствия обстрела

В Святошинском районе Киева частично разрушены два жилых дома – многоэтажный и одноэтажный, произошли пожары.

Для разбора завалов многоэтажки привлечены инженерные силы, верхолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, поисковые собаки.

Сейчас смотрят

Двоих детей до сих пор не могут найти на месте происшествия.

– Из-под руин слышны телефонные звонки. Поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех, – отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Полицейские обходят квартиры в ближайших домах, проверяют состояние людей.

Произошло возгорание и еще в одном здании, а также на территории двух нежилых застроек.

Горели автомобили во дворе жилого дома, зафиксированы разрушения на территории гаражного кооператива.

В настоящее время известно о восьми погибших и более 70 раненых.

Самому младшему пострадавшему – полтора года.

В больницах столицы в настоящее время находится 31 человек, пятеро из них – дети.

Известно, что всего столичные спасатели сегодня ночью работали на 13 локациях.

Кроме Святошинского района Киева, зафиксированы разрушения в Голосеевском, Шевченковском, Печерском и Соломенском районах столицы.

Под массированным комбинированным ударом РФ 24 апреля находились также Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская, Запорожская и Черкасская области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Игорь Клименко, Тимур Ткаченко, Виталий Кличко, Полиция Киева

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.