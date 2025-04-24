МВД об обстреле Святошинского района Киева: Из-под руин дома слышны телефонные звонки
Святошинский район Киева больше всего пострадал во время массированного удара РФ 24 апреля.
Святошинский район Киева: последствия обстрела
В Святошинском районе Киева частично разрушены два жилых дома – многоэтажный и одноэтажный, произошли пожары.
Для разбора завалов многоэтажки привлечены инженерные силы, верхолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, поисковые собаки.
Двоих детей до сих пор не могут найти на месте происшествия.
– Из-под руин слышны телефонные звонки. Поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех, – отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Полицейские обходят квартиры в ближайших домах, проверяют состояние людей.
Произошло возгорание и еще в одном здании, а также на территории двух нежилых застроек.
Горели автомобили во дворе жилого дома, зафиксированы разрушения на территории гаражного кооператива.
В настоящее время известно о восьми погибших и более 70 раненых.
Самому младшему пострадавшему – полтора года.
В больницах столицы в настоящее время находится 31 человек, пятеро из них – дети.
Известно, что всего столичные спасатели сегодня ночью работали на 13 локациях.
Кроме Святошинского района Киева, зафиксированы разрушения в Голосеевском, Шевченковском, Печерском и Соломенском районах столицы.
Под массированным комбинированным ударом РФ 24 апреля находились также Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская, Запорожская и Черкасская области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Игорь Клименко, Тимур Ткаченко, Виталий Кличко, Полиция Киева