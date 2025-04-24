Новости ночи 24 апреля: массированный удар по Украине и визит Зеленского в ЮАР

В ночь на 24 апреля российские войска осуществили массированный обстрел Украины дронами и ракетами.

Целью врага были Киев и область, Харьков, Запорожье, Павлоград Днепропетровской области, Житомир, Хмельницкий.

Больше всего жертв и пострадавших – в столице.

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Больше о главных событиях ночи и утра 24 апреля читайте в подборке Фактов ICTV.

Ночная атака на Украину

В ходе ночной атаки на Украину российские войска применили ударные беспилотники, крылатые ракеты Калибр, баллистические ракеты.

Точный тип ракет в Воздушных силах ВСУ сообщат после обобщения данных.

Атака на Киев

Во время ночной атаки на Киев, ставшей следствием комбинированного удара РФ, спасатели работали на 13 локациях.

Больше всего пострадал в результате обстрела Святошинский район. Там до сих пор идет разбор завалов разрушенного дома.

Из-под руин, отмечает министр внутренних дел Игорь Клименко, слышны телефонные звонки. Поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что достали всех.

Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия.

Привлечены инженерные силы, верхолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, поисковики.

Вражеская атака на Киев унесла жизни девяти человек.

Еще более 70 получили различные травмы.

По данным Укрзализныци, в Киеве повреждена техническая колея, административные и технические здания железной дороги, ранен машинист.

Атака на Киевскую область

Атака на Киевскую область обернулась разрушениями в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах.

В Бучанском районе повреждены три пятиэтажных жилых дома (на крыше одного из них уже ликвидировали пожар), четыре магазина, восемь автомобилей и остановку общественного транспорта.

Две женщины получили острую реакцию на стресс.

В Вышгородском районе повреждено складское помещение и три автомобиля. Устранены пожары в лесу и на открытом участке местности.

В Броварском районе ликвидирован пожар в поле.

Атака на Харьков

Атака на Харьков была с применением ракет и дронов.

В Новобаварском районе известно о выбитых окнах в многоэтажках, в Основянском районе повреждены частные дома.

По меньшей мере два человека пострадали.

На территории области, как и в столице, повреждены техническая колея, административные и технические здания железной дороги.

Атака на Запорожье

После атаки на Запорожье известно о повреждении административного здания и двух многоэтажек.

Обошлось без пострадавших.

Атака на Павлоград

Во время атаки на Павлоград целью врага было промышленное предприятие.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Атака на Житомир

24 апреля российские войска также атаковали Житомир.

В областной военной администрации подробности пока не предоставляли.

В Укрзализныце уже сообщили о ранении проводника в городе, а министр МВД Игорь Клименко – о ранении 39-летнего спасателя.

По словам министра МВД, враг нанес повторный удар по подразделению ГСЧС, прибывшему на тушение пожара на территории области.

Атака на Полтавскую область

В Миргородском районе Полтавской области в результате падения обломков ракеты повреждены хозяйственное здание и автомобиль.

Люди не пострадали.

Атака на Хмельницкую область

Атака на Хмельницкую область завершилась сбиванием вражеских целей.

О каких именно воздушных средствах врага идет речь и их количестве, руководитель областной военной администрации Сергей Тюрин пообещал сообщить впоследствии.

Однако, добавил глава ОВА, атака не миновала без разрушений и пострадавших.

Так, поврежден газораспределительный пункт (без прекращения поставки газа), крыши двух жилых домов, окна и двери в пяти квартирах многоквартирного дома, летняя площадка парка культуры и отдыха.

В больницу с легкими ранениями ноги госпитализирован мужчина.

Несовершеннолетняя девушка, которой порезало стеклом ногу, находится в удовлетворительном состоянии, госпитализация, по предварительным данным, ей не понадобилась.

Атака на Черкасскую область

Во время атаки на Черкасскую область защитники неба ликвидировали пять российских БпЛА.

Информация о пострадавших или повреждении имущества не поступала.

Визит Зеленского в ЮАР

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой находится с визитом в ЮАР.

Глава государства готовится к встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а также представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки.

Среди задач визита президента Украины в ЮАР:

приближение достойного мира;

работа над привлечением стран G20 к дипломатическим усилиям;

договоренность о действенном участии ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей;

укрепление культурных и образовательных связей Украины и ЮАР.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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