Взрывы в Павлограде: под ударом было промышленное предприятие, задело дома

Серия взрывов в Павлограде Днепропетровской области 24 апреля стала следствием комбинированного удара армии РФ.

Обновлено в 10:30.

Взрывы в Павлограде 24 апреля: что известно

Взрывы в Павлограде 24 апреля начали греметь около пяти утра.

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Тогда к городу как раз летели ракеты и несколько групп ударных беспилотников типа Shahed.

Защитникам неба удалось приземлить над территорией области девять воздушных целей – четыре ракеты и пять дронов.

Несмотря на это, известно, что в Павлограде под ударом утром 24 апреля было промышленное предприятие.

Взрывной волной задело 14 многоэтажек.

Там преимущественно повреждены окна и балконы.

К счастью, во время взрывов в Павлограде никто из людей не пострадал.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

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