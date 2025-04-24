Взрывы в Павлограде: под ударом было промышленное предприятие, задело дома
Серия взрывов в Павлограде Днепропетровской области 24 апреля стала следствием комбинированного удара армии РФ.
Обновлено в 10:30.
Взрывы в Павлограде 24 апреля: что известно
Взрывы в Павлограде 24 апреля начали греметь около пяти утра.
Тогда к городу как раз летели ракеты и несколько групп ударных беспилотников типа Shahed.
Защитникам неба удалось приземлить над территорией области девять воздушных целей – четыре ракеты и пять дронов.
Несмотря на это, известно, что в Павлограде под ударом утром 24 апреля было промышленное предприятие.
Взрывной волной задело 14 многоэтажек.
Там преимущественно повреждены окна и балконы.
К счастью, во время взрывов в Павлограде никто из людей не пострадал.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак