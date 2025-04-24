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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибухи в Павлограді: РФ запустила в бік міста ракети та дрони

Обстріл дронами та ракетами

Серія вибухів у Павлограді пролунала близько п’ятої ранку 24 квітня.

Вибухи в Павлограді 24 квітня: що відомо

Перші вибухи в Павлограді прогриміли орієнтовно за чверть до п’ятої 24 квітня.

У той час саме Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет у напрямку міста.

Зараз дивляться

Крім того, додали українські військові, до міста з північного напрямку прямує кілька груп ударних безпілотників типу Shahed.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 156-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: Сили оборони Півдня України

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