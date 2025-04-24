Взрывы в Запорожье: повреждено админздание и два дома
Административное здание и многоэтажки пострадали во время ночных взрывов в Запорожье 24 апреля.
Обновлено в 07:58.
Взрывы в Запорожье 24 апреля: что известно
Взрывы в Запорожье 24 апреля стали следствием дроновой атаки армии РФ.
Как уточнил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, россияне атаковали областной центр ударными беспилотниками типа Shahed.
Обстрелом повреждено административное здание, а также две многоэтажки в одном из районов города.
Территорию после взрывов в Запорожье 24 апреля обследуют специалисты.
По словам Ивана Федорова, во время ночной атаки в городе, к счастью, никто не пострадал.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Иван Федоров
Фото: Запорожская ОВА