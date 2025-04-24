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Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрывы в Запорожье: повреждено админздание и два дома

Атака на Запоріжжя 24 квітня 2025

Административное здание и многоэтажки пострадали во время ночных взрывов в Запорожье 24 апреля.

Обновлено в 07:58.

Взрывы в Запорожье 24 апреля: что известно

Взрывы в Запорожье 24 апреля стали следствием дроновой атаки армии РФ.

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Как уточнил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, россияне атаковали областной центр ударными беспилотниками типа Shahed.

Обстрелом повреждено административное здание, а также две многоэтажки в одном из районов города.

Территорию после взрывов в Запорожье 24 апреля обследуют специалисты.

По словам Ивана Федорова, во время ночной атаки в городе, к счастью, никто не пострадал.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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ППО

Источник: Иван Федоров

Фото: Запорожская ОВА

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