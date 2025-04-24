Вибухи в Запоріжжі: пошкоджено адмінбудівлю та два будинки

Адміністративна будівля та багатоповерхівки постраждали під час нічних вибухів у Запоріжжі 24 квітня.

Оновлено о 07:58.

Вибухи в Запоріжжі 24 квітня: що відомо

Вибухи в Запоріжжі 24 квітня стали наслідком дронової атаки армії РФ.

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Як уточнив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, росіяни атакували обласний центр ударними безпілотниками типу Shahed.

Обстрілом пошкоджено адміністративну будівлю, а також дві багатоповерхівки в одному із районів міста.

Територію після вибухів у Запоріжжі 24 квітня наразі обстежують фахівці.

За словами Івана Федорова, під час нічної атаки в місті, на щастя, ніхто не постраждав.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 156-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Іван Федоров

Фото: Запорізька ОВА

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