Вибухи в Запоріжжі: пошкоджено адмінбудівлю та два будинки
Адміністративна будівля та багатоповерхівки постраждали під час нічних вибухів у Запоріжжі 24 квітня.
Оновлено о 07:58.
Вибухи в Запоріжжі 24 квітня: що відомо
Вибухи в Запоріжжі 24 квітня стали наслідком дронової атаки армії РФ.
Як уточнив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, росіяни атакували обласний центр ударними безпілотниками типу Shahed.
Обстрілом пошкоджено адміністративну будівлю, а також дві багатоповерхівки в одному із районів міста.
Територію після вибухів у Запоріжжі 24 квітня наразі обстежують фахівці.
За словами Івана Федорова, під час нічної атаки в місті, на щастя, ніхто не постраждав.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 156-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Іван Федоров
Фото: Запорізька ОВА