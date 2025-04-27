Атака на Павлоград 25 апреля: количество пострадавших возросло до 18
Количество пострадавших в результате атаки на Павлоград 25 апреля возросло до 18.
Об этом 27 апреля сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
Атаки на Павлоград 25 апреля: новые данные
К медикам обратились еще трое пострадавших после атаки на Павлоград 25 апреля.
Помощь врачей понадобилась еще двум взрослым и 12-летней девочке.
Несовершеннолетняя после осмотра будет лечиться дома.
Напомним, что утреннею атаку на Павлоград 25 апреля россияне совершили беспилотниками.
Тогда в городе произошло несколько возгораний. В частности, бушевал пожар в пятиэтажке, выгорело несколько автомобилей.
Также было частично разрушено помещение социального учреждения.
Атака на Павлоград 25 апреля унесла жизни трех человек.
В Группе ДТЭК сообщили о гибели шахтера-комбайнера Алексея Хлебца из Шахтоуправления им. Героев Космоса.
Вместе с мужчиной погибла его 15-летняя дочь Валерия.
За жизнь тяжело раненной жены Алексея Оксаны борются врачи.
Кроме отца с дочкой, во время атаки на Павлоград 25 апреля погибла также 76-летняя женщина.
Пострадавших, согласно уточненным данным, – 18, то есть 14 взрослых и четверо детей (трое мальчиков в возрасте 6, 15 и 17 лет и 12-летняя девочка).
В больнице остаются пятеро пациентов.
Напомним, что российские войска атакуют Павлоград уже третий раз за четыре последних дня.
Сегодняшняя атака на Павлоград унесла жизнь 38-летнего мужчины. Ранения получила 14-летняя девочка.
Атака на Павлоград 24 апреля, к счастью, миновала без пострадавших.
Тогда под ударом было промышленное предприятие, а взрывной волной задело 14 многоэтажек.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 159-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Сергей Лысак