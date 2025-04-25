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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Нова атака на Павлоград: пожежа у п’ятиповерхівці, серед загиблих і поранених є діти

Атака на Павлоград 25 квітня 2025

До трьох зросла кількість загиблих унаслідок ранкової атаки на Павлоград Дніпропетровської області 25 квітня.

Оновлено о 13:21.

Атака на Павлоград 25 квітня: що відомо

Російські війська другий день вдаються до атаки на Павлоград.

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Уранці 25 квітня армія РФ завдала по місту удару безпілотниками.

У місті сталося кілька займань. Зокрема, у п’ятиповерхівці.

Окрім п’ятиповерхівки, у місті пошкоджено інфраструктуру. Так, частково зруйноване приміщення соціального закладу.

Також вигоріло декілька автівок.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, росіяни завдали повторного удару, коли на місце прибули оперативні служби.

Через це поранення дістав рятувальник.

За уточненими даними, загинули троє людей.

Раніше було з’ясовано, що ворожа атака забрала життя 76-річної жінки.

Вік і стать другої загиблої людини ще встановлюється.

Третьою жертвою нічної атаки на Павлоград стала 15-річна дівчина.

Постраждали 15 осіб – 12 дорослих та троє хлопців віком 6, 15 та 17 років.

У лікарні залишається п’ятеро людей. Троє з них – у важкому стані.

У багатьох постраждалих діагностовано отруєння продуктами горіння, черепно-мозкові травми, переломи, рвані рани.

Під час атаки на Павлоград 25 квітня вдалося врятувати десятьох людей. Двоє серед них – діти.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Зауважимо, що українські захисники під час нічної масованої атаки дронів ліквідували 11 БпЛА.

Унаслідок атаки, крім Павлограда, сталися пожежі в Синельниківському та Самарівському районах. Там займання сталися на території підприємств.

Нагадаємо, що під час учорашньої атаки на Павлоград 24 квітня під ударом було промислове підприємство.

Вибуховою хвилею також зачепило 14 багатоповерхівок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 157-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Сергій Лисак, Дніпропетровська обласна прокуратура

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

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