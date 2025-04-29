Засуджено двох військових РФ за зґвалтування вагітної жінки на Київщині

В Україні суд визнав винними двох російських військовослужбовців, причетних до жорстокого поводження з цивільними та зґвалтування вагітної жінки під час тимчасової окупації Київської області.

Зґвалтування вагітної жінки російськими військовими на Київщині

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, двоє засуджених – це військовослужбовці 6 танкового полку 90 танкової дивізії Центрального військового округу Збройних сил Російської Федерації.

За інформацією слідства, у березні 2022 року під час окупації одного з селищ на Київщині російські військові вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення. Вони разом з іншими військовими незаконно позбавили волі місцевого жителя.

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Росіяни захопили чоловіка у заручники, здійснили постріли у його напрямку, а потім під прицілом автомата побили і зв’язали руки. Після цього вони почали примушувати його до фізичної праці.

Військові РФ щоночі прив’язували чоловіка до батареї опалення в будинку або утримували у погребі, щоб він не зміг втекти. Проте йому вдалося це зробити через чотири доби під час обстрілу позицій ворога.

Слідчі наголосили, що окупанти разом зі ще одним військовим ЗС РФ вчинили насильницькі дії сексуального характеру проти вагітної жінки, яку били та душили. Після зґвалтування вона втратила дитину.

Ще трьох жителів росіяни пограбували під погрозою застосування вогнепальної зброї, а також здійснили фізичне та психологічне насильство проти них.

Двох російських військових визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Їх засуджено до 12 років тюремного ув’язнення заочно.

В Офісі генпрокурора наголосили, що термін відбування покарання засудженими росіянами рахуватиметься після дня фактичного затримання.

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