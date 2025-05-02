Взрывы в Харькове: город под атакой вражеских БпЛА, есть пострадавшие

Харьков оказался под атакой вражеских беспилотников вечером в пятницу, 2 мая. В городе раздавались мощные взрывы.

Взрывы в Харькове 2 мая — что известно и какие последствия

Информацию о том, что в Харькове прогремели взрывы, подтвердил мэр Игорь Терехов. По его словам, город атаковали вражеские дроны.

На эту минуту есть сведения о попадании вражеских беспилотников в двух районах Харькова, отметил Терехов.

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Предварительно, в Слободском районе Харькова зафиксировано падение дронов, заявил руководитель ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела Харькова вражескими беспилотниками пострадал многоквартирный дом. Возле него горят авто, рассказал мэр.

По предварительной информации, в Харькове пострадали шесть человек. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ зафиксировали в небе над городом вражеские БпЛА.

Утром 1 мая российские войска ударили по Харькову управляемыми авиабомбами, в результате чего повреждены 10 домов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 164-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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