В пятницу, 20 ноября, в части областей в течение суток будут действовать графики почасового отключения электроэнергии. Для промышленных потребителей будут введены графики ограничения мощности.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключение света 20 ноября

Меры ограничения электроснабжения будут применяться из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.

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В частности, завтра для промышленности будут действовать графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей графики почасовых отключений от 0,5 до 3 очередей.

Бригады энергетиков продолжают круглосуточно восстанавливать поврежденное оборудование и электросети, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение украинцам.

Укрэнерго советует потребителям проверять актуальную информацию о времени и продолжительности отключений на официальных страницах своих операторов системы распределения.

Ранее в Минэнерго сообщили, что с сентября российские оккупанты нанесли более тысячи ударов по украинской энергетической инфраструктуре. В основном враг гнал по высоковольтным подстанциям.

Напомним, что 17 ноября в Днепропетровской области по меньшей мере 700 тыс. семей остались без света после утренней российской атаки на энергетическую инфраструктуру.

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