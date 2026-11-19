Президент США Дональд Трамп заверил, что не будет согласовывать окончательные договоренности относительно войны в Украине без участия украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом Трамп сообщил в комментарии корреспонденту NBC News.

Трамп не будет принимать решений по войне без Зеленского

Американский президент подчеркнул, что любые окончательные договоренности относительно войны должны предусматривать участие украинской стороны.

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Такое заявление Трамп сделал после заявления Владимира Зеленского о том, что он не присутствовал во время переговоров в Китае. Украинский президент подчеркнул, что при таких обстоятельствах никакие решения не должны были приниматься.

Дональд Трамп согласился с этой позицией и поддержал мнение о том, что договоренности относительно Украины не могут достигаться без участия Киева.

— Я бы не принимал никаких окончательных решений относительно войны в Украине без Зеленского, ведь он является главой этой страны, поэтому я бы так не поступил, — процитировал журналист комментарий Трампа.

Что известно о встречах Трампа в Китае

В четверг, 19 ноября, президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и глава Кремля Владимир Путин провели трехстороннюю встречу в Китае.

Перед этим в тот же день Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным.

Американский президент высоко оценил результаты трехсторонних переговоров с лидерами Китая и России Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.

— Думаю, это было на 12. По шкале от нуля до 10 я бы оценил это на 12. Все прошло прекрасно… Удалось наладить фантастические отношения, — сказал Трамп.

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