Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Близкие к Кремлю аналитики признали, что экономика РФ перешла к рецессии
Зеленскому дали место в первом ряду на похоронах Папы Римского, несмотря на протокол Ватикана
Кто покинул МастерШеф 15 в 9-м выпуске – на кухне с фан-базой и победителями
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 мая
Что советская власть скрывала о Чернобыльской катастрофе: 5 неизвестных фактов
Татьяна Забожко, редактор ленты

Ночная атака на Николаев: под ударом была промышленная инфраструктура

дрони Шахед
Фото: Getty Images

Целью ночной атаки на Николаев 3 мая была промышленная инфраструктура.

Об этом утром сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

Ночная атака на Николаев 3 мая: что известно

Ночная атака на Николаев началась около 03:55 3 мая.

Сейчас смотрят

Город россияне обстреливали ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.

Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать восемь дронов над регионом.

Под вражеским ударом была промышленная инфраструктура областного центра.

Известно, что во время ночной атаки на Николаев люди уцелели.

Больше подробностей в областной военной администрации пока не сообщали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 165-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Виталій Ким

Читайте также
На Днепропетровщине дети принесли домой часть FPV-дрона: два человека в больнице
Швидка допомога і поліція

атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Николаев, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь