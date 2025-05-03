Ночная атака на Николаев: под ударом была промышленная инфраструктура

Целью ночной атаки на Николаев 3 мая была промышленная инфраструктура.

Об этом утром сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

Ночная атака на Николаев 3 мая: что известно

Ночная атака на Николаев началась около 03:55 3 мая.

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Город россияне обстреливали ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.

Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать восемь дронов над регионом.

Под вражеским ударом была промышленная инфраструктура областного центра.

Известно, что во время ночной атаки на Николаев люди уцелели.

Больше подробностей в областной военной администрации пока не сообщали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 165-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Виталій Ким

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