Ночная атака на Николаев: под ударом была промышленная инфраструктура
Целью ночной атаки на Николаев 3 мая была промышленная инфраструктура.
Об этом утром сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Ким.
Ночная атака на Николаев 3 мая: что известно
Ночная атака на Николаев началась около 03:55 3 мая.
Город россияне обстреливали ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.
Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать восемь дронов над регионом.
Под вражеским ударом была промышленная инфраструктура областного центра.
Известно, что во время ночной атаки на Николаев люди уцелели.
Больше подробностей в областной военной администрации пока не сообщали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 165-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Виталій Ким