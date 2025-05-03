На Днепропетровщине дети принесли домой часть FPV-дрона: два человека в больнице

В Никопольском районе Днепропетровской области два человека получили ранения из-за взрыва в доме части FPV-дрона.

Взрыв части FPV-дрона в Днепропетровской области: что известно

Взрыв в доме части FPV-дрона произошел накануне в Никопольском районе Днепропетровской области, сообщил 2 мая руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

По словам главы ОВА, чрезвычайное происшествие произошло тогда, когда дети принесли домой часть беспилотника.

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Часть FPV-дрона взорвалась, как только ее взял в руки 57-летний мужчина.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В медучреждении с ранениями находится также 22-летняя женщина.

Напомним, что ночью украинские защитники уничтожили над территорией Днепропетровской области четыре беспилотника.

Никопольский район находился под ударами вражеских FPV-дронов и артиллерии.

Так, по Марганецкой общине оккупанты били вечером и ночью, по Мировской – утром.

На других территориях обошлось без обстрелов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 165-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Сергей Лысак

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