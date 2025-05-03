На Днепропетровщине дети принесли домой часть FPV-дрона: два человека в больнице
В Никопольском районе Днепропетровской области два человека получили ранения из-за взрыва в доме части FPV-дрона.
Взрыв части FPV-дрона в Днепропетровской области: что известно
Взрыв в доме части FPV-дрона произошел накануне в Никопольском районе Днепропетровской области, сообщил 2 мая руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
По словам главы ОВА, чрезвычайное происшествие произошло тогда, когда дети принесли домой часть беспилотника.
Часть FPV-дрона взорвалась, как только ее взял в руки 57-летний мужчина.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
В медучреждении с ранениями находится также 22-летняя женщина.
Напомним, что ночью украинские защитники уничтожили над территорией Днепропетровской области четыре беспилотника.
Никопольский район находился под ударами вражеских FPV-дронов и артиллерии.
Так, по Марганецкой общине оккупанты били вечером и ночью, по Мировской – утром.
На других территориях обошлось без обстрелов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 165-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Сергей Лысак