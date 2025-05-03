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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Нічна атака на Миколаїв: під ударом була промислова інфраструктура

дрони Шахед
Фото: Getty Images

Ціллю нічної атаки на Миколаїв 3 травня була промислова інфраструктура.

Про це вранці повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Нічна атака на Миколаїв 3 травня: що відомо

Атака на Миколаїв почалася близько 03:55 3 травня.

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Місто росіяни обстрілювали ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.

Силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати вісім дронів над регіоном.

Під ворожим ударом була промислова інфраструктура обласного центру.

Відомо, що під час нічної атаки на Миколаїв люди вціліли.

Більше подробиць в обласній військовій адміністрації поки що не повідомляли.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 165-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Віталій Кім

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атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Миколаїв, Російська агресія
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