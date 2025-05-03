Нічна атака на Миколаїв: під ударом була промислова інфраструктура
Ціллю нічної атаки на Миколаїв 3 травня була промислова інфраструктура.
Про це вранці повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Нічна атака на Миколаїв 3 травня: що відомо
Атака на Миколаїв почалася близько 03:55 3 травня.
Місто росіяни обстрілювали ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.
Силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати вісім дронів над регіоном.
Під ворожим ударом була промислова інфраструктура обласного центру.
Відомо, що під час нічної атаки на Миколаїв люди вціліли.
Більше подробиць в обласній військовій адміністрації поки що не повідомляли.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 165-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Віталій Кім