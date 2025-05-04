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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Изюме уничтожено отделение и депо Новой почты в результате ночной атаки дронов

нова пошта
Фото: ГСЧС

В ночь на воскресенье 4 мая, в результате очередной вражеской атаки, российский беспилотник поразил инфраструктуру логистической компании Новая почта в городе Изюм, Харьковской области.

Об этом сообщили в компании.

В Изюме дрон попал в здание Новой почты

В результате попадания дрона было уничтожено отделение и депо, после чего возник масштабный пожар.

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— В момент удара депо и отделение не работали. Никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается, — говорится в заявлении.

Компания предупредила клиентов о возможных задержках доставки в самом Изюме и близлежащих населенных пунктах в течение дня.

— Мы свяжемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены, и компенсируем их стоимость, — заверили в компании.

Атака стала очередным примером того, как Россия умышленно бьет по гражданской инфраструктуре, что влияет не только на логистику, но и на повседневную жизнь мирного населения.

Удар по новій пошті

Фото: Нова пошта

Напомним, в результате дроновой атаки на Киев в ночь на 4 мая поврежден торгово-развлекательный центр Dream (бывший Dream Town), расположенный в Оболонском районе Киева.

Одно из зданий комплекса Dream berry временно прекратило работу.

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Дрім Таун

Изюм, атака дронами, Нова пошта
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