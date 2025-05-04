В Ізюмі знищено відділення та депо Нової пошти внаслідок нічної атаки дронів

У ніч на неділю 4 травня, внаслідок чергової ворожої атаки, російський безпілотник уразив інфраструктуру логістичної компанії Нова пошта в місті Ізюм, Харківської області.

Про це повідомили в компанії.

В Ізюмі дрон влучив у будівлю Нової пошти

Внаслідок влучання дрона було знищено відділення та депо, після чого виникла масштабна пожежа.

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– В момент удару депо та відділення не працювали. Ніхто не постраждав. Сума збитків встановлюється, – йдеться у заяві.

Компанія попередила клієнтів про можливі затримки доставки у самому Ізюмі та прилеглих населених пунктах протягом дня.

– Ми звʼяжемося з клієнтами, чиї посилки були знищені, та компенсуємо їхню вартість, — запевнили в компанії.

Атака стала черговим прикладом того, як Росія навмисне бʼє по цивільній інфраструктурі, що впливає не лише на логістику, а й на повсякденне життя мирного населення.

Нагадаємо, внаслідок дронової атаки на Київ у ніч на 4 травня пошкоджено торгівельно-розважальний центр Dream (колишній Dream Town), розташований в Оболонському районі Києва.

Одна з будівель комплексу Dream berry тимчасово припинила роботу.

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