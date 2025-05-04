В Ізюмі знищено відділення та депо Нової пошти внаслідок нічної атаки дронів
У ніч на неділю 4 травня, внаслідок чергової ворожої атаки, російський безпілотник уразив інфраструктуру логістичної компанії Нова пошта в місті Ізюм, Харківської області.
Про це повідомили в компанії.
В Ізюмі дрон влучив у будівлю Нової пошти
Внаслідок влучання дрона було знищено відділення та депо, після чого виникла масштабна пожежа.
– В момент удару депо та відділення не працювали. Ніхто не постраждав. Сума збитків встановлюється, – йдеться у заяві.
Компанія попередила клієнтів про можливі затримки доставки у самому Ізюмі та прилеглих населених пунктах протягом дня.
– Ми звʼяжемося з клієнтами, чиї посилки були знищені, та компенсуємо їхню вартість, — запевнили в компанії.
Атака стала черговим прикладом того, як Росія навмисне бʼє по цивільній інфраструктурі, що впливає не лише на логістику, а й на повсякденне життя мирного населення.
Нагадаємо, внаслідок дронової атаки на Київ у ніч на 4 травня пошкоджено торгівельно-розважальний центр Dream (колишній Dream Town), розташований в Оболонському районі Києва.
Одна з будівель комплексу Dream berry тимчасово припинила роботу.