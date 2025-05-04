Взрывы в Киеве 4 мая: вспыхнули пожары, среди 11 пострадавших – дети

Ночью 4 мая в Киеве во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. В столице работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

На утро известно об 11 пострадавших в Киеве, среди которых — двое детей.

Сейчас смотрят

Взрывы в Киеве 4 мая: что известно

В ночь на 4 мая в столице прогремела серия взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов с северного направления.

— Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом, — отмечается в КГВА.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что, по предварительной информации, падение обломков российских беспилотников было зафиксировано сразу в трех районах столицы — Оболонском, Шевченковском и Святошинском.

Последствия ночных взрывов в Киеве 4 мая

Как сообщили спасатели ГСЧС:

в Оболонском районе возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю. Частично разрушено перекрытие крыши. По другому адресу загорелось семь автомобилей;

возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю. Частично разрушено перекрытие крыши. По другому адресу загорелось семь автомобилей; в Святошинском районе пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах;

пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах; в Шевченковском районе загорелось дерево, повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.

! Кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, з них – 2 дітей!

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки рятувальники працювали у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах столиці. pic.twitter.com/Lh1zxW7Uc7 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) May 4, 2025

По состоянию на 07:30 утра известно об 11 пострадавших людях, которые получили травмы разной степени тяжести, из них – двое детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 166-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

Фото : ГСЧС

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.