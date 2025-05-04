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Вікторія Васьковська, редактор сайта

Взрывы в Киеве 4 мая: вспыхнули пожары, среди 11 пострадавших – дети

ДСНС
атака дронів на Київ
ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС
атака дронів на Київ

Ночью 4 мая в Киеве во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. В столице работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

На утро известно об 11 пострадавших в Киеве, среди которых — двое детей.

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Взрывы в Киеве 4 мая: что известно

В ночь на 4 мая в столице прогремела серия взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов с северного направления.

— Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом, — отмечается в КГВА.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что, по предварительной информации, падение обломков российских беспилотников было зафиксировано сразу в трех районах столицы — Оболонском, Шевченковском и Святошинском.

Последствия ночных взрывов в Киеве 4 мая

Как сообщили спасатели ГСЧС:

  • в Оболонском районе возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю. Частично разрушено перекрытие крыши. По другому адресу загорелось семь автомобилей;
  • в Святошинском районе пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах;
  • в Шевченковском районе загорелось дерево, повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.

По состоянию на 07:30 утра известно об 11 пострадавших людях, которые получили травмы разной степени тяжести, из них – двое детей.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: ГСЧС
Фото: ГСЧС
атака дронами, Война в Украине, Взрыв, Київ, Російська агресія
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