Взрывы в Киеве 4 мая: вспыхнули пожары, среди 11 пострадавших – дети
Ночью 4 мая в Киеве во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. В столице работали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.
На утро известно об 11 пострадавших в Киеве, среди которых — двое детей.
Взрывы в Киеве 4 мая: что известно
В ночь на 4 мая в столице прогремела серия взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов с северного направления.
— Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом, — отмечается в КГВА.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что, по предварительной информации, падение обломков российских беспилотников было зафиксировано сразу в трех районах столицы — Оболонском, Шевченковском и Святошинском.
Последствия ночных взрывов в Киеве 4 мая
Как сообщили спасатели ГСЧС:
- в Оболонском районе возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю. Частично разрушено перекрытие крыши. По другому адресу загорелось семь автомобилей;
- в Святошинском районе пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах;
- в Шевченковском районе загорелось дерево, повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.
! Кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, з них – 2 дітей!
Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки рятувальники працювали у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах столиці. pic.twitter.com/Lh1zxW7Uc7
— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) May 4, 2025
По состоянию на 07:30 утра известно об 11 пострадавших людях, которые получили травмы разной степени тяжести, из них – двое детей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 166-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.